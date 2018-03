BZÖ-Grosz zu Bettelverbot: Aussagen des BKA bestätigen Menschenhandel!

"Empfehle der Grazer Polizeiführung einfach genauer hinzusehen"

Graz (OTS) - Die heutigen Aussagen eines Offiziers des Bundeskriminalamtes bestätigen tragisch die Verbindung der organisierten Bettlerkriminalität mit dem Menschenhandel. Ebenso unterlegen sie den Bericht der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF aus dem Jahr 2007, der Österreich und insbesondere die Großstädte Wien und Graz ins Treffen des internationalen Kinder- und Menschenhandel geführt hat, reagiert heute der steirische BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz auf neueste Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes zur organisierten Bettlerkriminalität.

Teilweise verständnislos zeigte sich Grosz über die Aussagen des Grazer Stadtpolizeikommandanten. "Es ist Menschenhandel, wenn behinderte, alte und kranke Personen zu einem Geschäft gezwungen werden und dies wird von Polizisten der Grazer Polizei auch laufend bestätigt. Ich verstehe, dass die personell von der ÖVP und der SPÖ ausgehungerte Grazer Polizei wesentlichere Aufgaben in der Verbrechensbekämpfung hat und daher nicht jedem Hinweis diesbezüglich nachgehen kann doch eine seriöse Abschätzung der Situation kann man wirklich nicht anhand eines Falls in fünf Jahren abgeben", so Grosz.

Daher habe er "gebetsmühlenartig" die letzten fünf Jahre auch auf eine Sonderkommission - analog zum Wiener Modell - gedrängt. Diese wurde von Innenministerin Fekter im Rahmen von parlamentarischen Anfragen abgelehnt, zeigte sich Grosz über die ÖVP-Sicherheitspolitik erzürnt.

"Langsam sollten Pucher, Benedek, die KPÖ, die Grünen und ihre Genossinnen und Genossen erkennen, dass sie mit ihrer Gegnerschaft zum Bettelverbot ausschließlich dem Menschen- und Kinderhandel in Österreich die Räuberleiter machen", so Grosz abschließend.

