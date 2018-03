NÖAAB-Obmann Sobotka: 160.000 Niederösterreicher holen sich jährlich 21 Millionen Euro nicht vom Finanzamt zurück

NÖAAB verhilft Steuerzahlern zu ihrem hart erarbeiteten Geld

St. Pölten (OTS) - Unter dem Motto "I want my money back", präsentierte NÖAAB-Obmann LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka, anlässlich einer Pressekonferenz die neue NÖAAB-Kampagne zur Arbeitnehmerveranlagung, die in allen Bezirken bis 31. März stattfindet. "Rund 160.000 Niederösterreicher holen sich jährlich 21 Millionen Euro nicht vom Finanzamt zurück - wir wollen ihnen zu ihrem hart erarbeiteten Geld verhelfen. Mit Informationsveranstaltungen in allen Bezirken, mit Experten vor Ort für individuelle Fragestellungen und mit speziellem Informationsmaterial", erklärt der NÖAAB-Obmann.

Nach dem Arbeitnehmertag, den derzeit stattfindenden Bezirkssprechtagen und den Betriebsbesuchen, ist dies der nächste Schritt des NÖAAB zu mehr Service für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Bürgernähe vor Ort in den Regionen. "Die NÖ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Leistungsträger in diesem Land aber auch die Träger der Steuerlast für den gesamten Staat. Dabei können kleine Steuer-Tipps oft großes bewirken. Der NÖAAB stellt dazu ein entsprechendes Angebot", betont Sobotka.

Der Steuerexperte und einer von vier Geschäftsführern der Firma BKS Steuerberatung Mag. Wolfgang Kainzner blickt auf über 30 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet zurück. Kainzner erklärte bei der Pressekonferenz anhand des NÖAAB-Folders, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit wenigen Schritten ihr Geld zurückbekommen können. "Ich versichere ihnen, der Finanzminister ist ihnen nicht gram, wenn Sie ihre Arbeitnehmerveranlagung durchführen", betont Kainzner. "Von der Kinderbetreuung über außergewöhnliche Belastungen und Fahrkosten bis hin zu schwankenden Bezügen und einer Spendenbegünstigung für Vereine - beinahe jeder kann davon profitieren", führt Kainzner aus.

