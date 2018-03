Moser: Regierung muss Spritfresser-Boom sofort beenden

SUV-Absatzrekorde schlecht für Umwelt und Verkehrssicherheit

Wien (OTS) - "Die Mutlosigkeit der Regierung bei der gerechten Besteuerung von Spritfressern ist schuld daran, dass sich - wie vom VCÖ heute aufgezeigt - der Boom spritfressender Groß-Pkw a la SUV in den Großstädten und im Flachland fortsetzt. Leistungsstarke allrad-und meist dieselgetriebene Riesen-Kisten treiben den Spritverbrauch der Kfz-Flotte in die Höhe, sind speziell in den Städten aber selbst fürs Bezwingen der Gehsteigkante vor dem In-Lokal völlig unnötig. Die bisherige Bonus-Malus-Regelung bei der Normverbrauchsabgabe war genauso halbherzig - und wie man sieht wirkungslos - wie die von der Regierung mit dem Budget 2011 beschlossene NoVA-Weiterentwicklung. Es braucht eine echte, wirksame Reform des Bonus-Malus-Systems bei der NoVA: Besserstellung nur für wirklich sparsame Fahrzeuge, und die Groß-SUVs wirklich progressiv nach oben besteuern", betont Gabriela Moser, Verkehrssprecherin der Grünen.

"Der SUV-Boom erhöht den Ausstoß gesundheitsgefährdender Stickoxide -auch eine Feinstaub-Vorläufersubstanz -, verschlechtert Österreichs Klimabilanz und belastet die Verkehrssicherheit gerade in den Städten. Es braucht eine Verschärfung der NoVA, die Regierung muss hier endlich so handeln, dass es auch etwas bewirkt. Neuwagen, die mehr als neun oder zehn Liter verbrauchen, sind Fossile und nicht mehr zeitgemäß. KäuferInnen und NutzerInnen müssen stärker zur Kasse gebeten werden. Steuerliche Mehreinnahmen sind für die Finanzierung von mehr und besserem Öffentlichen Verkehr ohnedies nötig und willkommen", so Moser.

