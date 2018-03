Schittenhelm zum Internationalen Frauentag: Prammer missbraucht ihre Funktion für parteipolitische Zwecke

SPÖ Frauen als einzige parteipolitische Organisation bei Veranstaltung im Parlament mit Infostand vertreten

Wien, 11. Februar 2011 (OTS) Als völlig inakzeptabel beurteilt die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm, die Vorgehensweise von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer: „Als Präsidentin des Nationalrates ist es ihre Pflicht überparteilich zu sein und alle im Parlament vertretenen Parteien gleichermaßen zu berücksichtigen.“ ****

Anlässlich des 100. Internationalen Frauentages findet am 4. März im Parlament eine Veranstaltung statt, wo neben Diskussionsforen auch verschiedene Parteien und Vereine ihre Informationsstände in der Säulenhalle positionieren können. Als einzige parteipolitische Organisation finden sich die SPÖ Frauen auf der Liste und somit in der Einladung zur Veranstaltung wieder. Schittenhelm dazu empört: „Eigentlich sollte man davon ausgehen können, dass alle im Parlament vertretenen Parteien entsprechend angefragt und informiert werden, sowie die Möglichkeit der Präsentation haben“.

Bei den Diskussionsforen seien alle Frauensprecherinnen der Parteien eingebunden worden: „Wenn es möglich ist, bei den Diskussionsforen alle Parteien einzubinden, dann sollten auch alle Parteien mit Informationsständen vertreten sein können“, so Schittenhelm. „Prammer missbraucht offensichtlich ihre Funktion als Präsidentin des Nationalrates für parteipolitische Zwecke“, so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen und fordert Prammer auf: „Alle im Parlament vertreten Parteien und deren Frauenorganisationen müssen die Möglichkeit zur Präsentation haben!“

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Frauen, Tel.: (01) 40126 – 652,

http://www.frauenoffensive.at