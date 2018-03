Andreas Rudigier neuer Direktor des Landesmuseums

Profunder Kenner der heimischen Museumslandschaft, fachlich und menschlich kompetent

Bregenz (OTS/VLK) - Der Aufsichtsrat der Vorarlberger Kulturhäuser Betriebsgesellschaft hat Andreas Rudigier einstimmig zum neuen Direktor des Landesmuseums bestellt. Landesrätin Andrea Kaufmann:

"Rudigier konnte die Expertenkommission im Hearing mit hoher fachlicher und kommunikativer Kompetenz überzeugen. Seine Fähigkeit, Menschen für eine Sache zu begeistern und zu vernetzen sowie seine profunde Kenntnis der Vorarlberger Geschichte und Museumslandschaft waren ausschlaggebend".

Andreas Rudigier übernimmt ab 1. April 2011 die Leitung des Landesmuseums. Der gebürtige Bludenzer ist 45 Jahre alt, arbeitet unter anderem als Leiter der Montafoner Museen in Schruns und wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern derzeit in Zams. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und der Kunstgeschichte an der UNI Innsbruck war er als freischaffender Kunsthistoriker, in der Lehrerfortbildung und als Gutachter tätig. Er hat eine Vielzahl wichtiger Projekte initiiert und eine lange Reihe von Publikationen zur Kulturgeschichte und regionalen Volkskunst herausgebracht. Rudigier ist Leiter des Montafon Archivs und seit 2010 Präsident des Vorarlberger Landesmuseumsvereins.

Als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Landesmuseums hat er wesentlich am Konzept für das neue Landesmuseum mitgearbeitet. Er sieht nach eigenen Angaben im vorliegenden Konzept eine gute Basis zur Weiterentwicklung des Museumsprofils bis zur geplanten Eröffnung im Jahr 2013. "Kontinuität und Professionalität sind bei der Finalisierung der konzeptuellen Arbeit für das neue Museum mit der Bestellung Rudigiers in hohem Maße gewährleistet", betont Landesrätin Kaufmann.

