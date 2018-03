FP-Seidl: Einsparungen im Spitalsbereich gehen voll zu Lasten der Patienten

Wiener Krankenanstaltenverbund entwickelt sich immer mehr zur Großbaustelle

Wien (OTS/fpd) - Wie die Ärztekammer jüngst kritisiert, wird es im Krankenanstaltenverbund zu massiven Einsparungen kommen, sowohl bei den Ärzten als auch beim Pflegepersonal. Das kann nur bedeuten, dass sich die Qualität der Behandlung verschlechtert und die Einsparungen auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden. Von Seiten der Stadt Wien und den politisch Verantwortlichen als auch dem Generaldirektor des KAV kommen dazu nur undifferenzierte Aussagen und Beruhigungsversuche. Konkrete Konzepte gibt es offensichtlich nicht. Die Verunsicherung bei Ärzten, Pflegepersonal und Patienten steigt und die Stadt Wien schweigt dazu, kritisiert heute der Gemeinderat der FPÖ-Wien, LAbg. Wolfgang Seidl.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) entwickelt sich immer mehr zur Großbaustelle, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Vor allem im AKH gibt es offensichtlich eine Reihe von Problemfeldern, wie etwa die Hebammen-Misere, die Schließung der Kinderambulanz in den Nachtstunden oder die Schließung von Teilen der Intensivstation. Aber auch im SMZ-Ost und anderen KAV-Spitälern wird über Gangbetten oder die Belegung von Spitalszimmern mit Männern und Frauen berichtet. Diese für alle Beteiligten unerträglichen Zustände sind sofort abzustellen. Hier ist die zuständige Stadträtin gefordert, so Seidl.

Dem Wiener Gesundheitswesen fehlt es offensichtlich an klaren Konzepten und Planungen oder auch am Willen zu Veränderungen zum Wohle von Patienten, Pflegepersonal und Ärzten. Wenn Wehsely auf die Rechnungshofkritik, dass es zu viele Akutbetten und zu wenige Pflegebetten gibt, die in Wien ein Einsparungspotential von 21 Millionen Euro ergeben würden, lediglich mit der lapidaren Mitteilung reagiert, dass der Ausbau von Pflegebetten in den Planungen der nächsten Jahre berücksichtigt werde, ist das zu wenig.

Die derzeitigen Probleme im KAV werden sich jedenfalls nicht mit Hinweis auf das zukünftige Krankenhaus-Nord lösen lassen, zeigt sich Seidl abschließend überzeugt. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798