SJÖ: Rehabilitierung und offizielles Denkmal für alle Opfer des Austrofaschismus

Zusammenhang zwischen Wirtschaftskrise und Demokratiegefährdung auch im Schulunterricht stärker beleuchten

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen 77. Jahrestags der blutigen Februarkämpfe 1934 fordert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, die Rehabilitierung aller Opfer des austrofaschistischen Regimes: "Die Errichtung der Dollfuß-Diktatur erreichte mit dem BürgerInnenkrieg vor 77 Jahren ihren blutigen Höhepunkt. Bis heute wurden die Opfer des Austrofaschismus noch nicht rehabilitiert, bis heute gibt es noch kein Denkmal der Republik an die gefallenen FreiheitskämpferInnen des Februar 1934." Bisher gebe es nur einzelne auf Privatinitiativen angebrachte Erinnerungstafeln, aber kein offizielles Denkmal der Republik. "Für die Bundesregierung ist es höchst an der Zeit, die Errichtung eines anständigen Denkmals an die Opfer des autoritären Unrechtsregimes auszuschreiben", so Moitzi. Wer für die Freiheit und den Fortbestand der demokratischen Republik mit dem Leben gebüßt oder dieses riskiert habe, verdiene einen gebührenden Platz in der österreichischen Geschichte und eine offizielle Anerkennung der Republik.

Generell sollte den bedenklichen Entwicklungen in der Zwischenkriegszeit erhöhte Aufmerksamkeit, etwa im Schulunterricht, zukommen. "Der Austrofaschismus war Konsequenz einer Wirtschafts- und Finanzkrise und ebnete der Nazi-Terrorherrschaft den Weg. Der Zusammenhang zwischen ökonomischer und demokratischer Krise muss stärker behandelt werden!", sieht Moitzi auch Parallelen zu aktuellen undemokratischen Entwicklungen. "Wenn EU-Kommissionschef Barroso beabsichtigt, 'solide Ergebnisse für die EU-Unternehmen' auch mittels 'sanfter Gewalt' durchzusetzen, ist das eine demokratiepolitische Katastrophe!", so Moitzi, der anmerkt: "Auch die jüngste Finanzkrise förderte antidemokratische Tendenzen zutage - dazu genügt ja nur ein Blick nach Ungarn." Die SJÖ werde sich aktiv an den Gedenkfeiern zum 12. Februar beteiligen und weiter dafür kämpfen, dass der Austrofaschismus als Wegbereiter der Nazi-Diktatur nicht in Vergessenheit gerät.

