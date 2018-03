Karas: Schuldenabbau durch zu schwache Maßnahmen gefährdet

Erst Urenkel-Generation würde angestrebte Staatsschuldenquote erreichen

Brüssel, 11. Februar 2011 (OTS) "Wir müssen die Staatsverschuldung der EU-Mitgliedstaaten jetzt in den Griff kriegen, sonst können wir den Schuldenrucksack bald nicht mehr tragen. Der Vorschlag der Kommission zur Schuldenreduktion geht in die richtige Richtung. Er ist jedoch in manchen Punkten noch viel zu lax", kritisiert EVP-Vizepräsident Othmar Karas den momentan im Europäischen Parlament diskutierten Entwurf der Kommission zum Schuldenabbau der Mitgliedstaaten. "Mit solchen Regeln können wir in absehbarer Zeit die Maastrichtkriterien nicht erfüllen. Das ist einfach nicht genug", fordert Karas - ergänzend zum Vorschlag der Kommission - eine zusätzliche Koppelung des jährlichen Schuldenabbaus an eine Mindestgrenze des Bruttoinlandsprodukts. ****

Nach dem Vorschlag der Kommission soll sich jährlich der Abstand der Staatsschulden zum Maastricht Referenzwert von 60% um ein Zwanzigstel verringern. Bezugsrahmen des Schuldenabbaus ist der Abstand zum Referenzwert der vorangegangenen drei Jahren. Dadurch sollen in absehbarer Zeit die Maastricht-Kriterien in punkto öffentlicher Verschuldung wieder erreicht werden. Diese sehen eine öffentliche Verschuldung von 60% des BIP für EU-Mitgliedstaaten vor.

"Die jährliche Reduktion der Schuldenstände europäischer Haushalte muss größer sein. Eine simple Rechnung zeigt, dass der Vorschlag der Kommission nicht weit genug geht", zeigt Karas auf. So würden beispielsweise Länder wie etwa Belgien erst im Jahr 2157 die 60%-Grenze passieren, Italien gar erst 2170. Im Vergleich dazu:

Österreich könnte eine Staatsverschuldung von 60% 'bereits' im Jahr 2075 erreichen.

Die Folge der Kommissionsrechnung: Auch Mitgliedstaaten, die heutzutage besser dastehen, wird durch den Kommissionsvorschlag der Anreiz genommen ihre Haushalte rasch zu konsolidieren. Dies würde unweigerlich zu einer drastischen Verlangsamung des Schuldenabbaus führen. "Das ist keine zukunftsfähige Politik. Erst unsere Urenkel würden die vor langer Zeit bereits festgelegten Maastrichtkriterien wieder erfüllen. Ich fordere deshalb eine Koppelung des jährlichen Schuldenabbaus an einen Mindestwert des BIP", unterstreicht Karas. Konkret sieht sein Vorschlag eine Mindestgrenze von 0,5% des BIP ergänzend zum Kommissionsvorschlag vor. "Es darf bei der Reduktion von Staatsschulden keine Ausweichmöglichkeiten geben", so Karas abschließend.

