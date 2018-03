FP-Lasar: Volle Unterstützung für Ärztekammer

Keine Einsparungen auf Kosten der Patienten

Wien (OTS/fpd) - "Es ist ungeheuerlich, dass nun bei Turnusärzten eingespart werden soll", zeigt sich der Stadtrat der FPÖ-Wien, David Lasar über das Vorhaben des Krankenanstaltenverbund (KAV) empört. Das sich daraus ergebende Problem wird schon in Bälde ein Mangel an Fachärzten sein. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Versorgung der Patienten in der bestmöglichen Form gewährleistet ist. Daher muss sich auch Stadträtin Wehsely, wie von der Ärztekammer gefordert, an einen Runden Tisch mit allen Beteiligten setzen, um Lösungen zu finden.

Außerdem gibt es nach wie vor keinen Plan, wie Ärzte und diplomiertes Pflegepersonal vom Verwaltungsaufwand entlastet werden kann. "Gäbe es genügend Verwaltungspersonal, welches die notwendigen Dokumentationen übernimmt, könnten sämtliche Ärzte ausschließlich ihrer tatsächlichen Aufgabe, nämlich Dienst am Patienten zu leisten, nachkommen", zeigt sich Lasar überzeugt und fordert abschließend, keine Einsparungen auf Kosten der Patienten vorzunehmen. (Schluss) hn

