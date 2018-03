ÖVP - T E R M I N E

(7. Woche vom 14.2. bis 20.2.2011)

MONTAG, 14. Feber 2011 08:30 Pressefrühstück mit BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "Weichenstellungen für die Landwirtschaft 2020" anlässlich der Wintertagung 2011 (Reed Messe Wien, Congress Center, Messeplatz 1, 1020 Wien) 10:40 Referat von BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "Die Österreichische Position zur GAP nach 2013" bei der Wintertagung 2011 (Reed Messe Wien, Congress Center, Messeplatz 1, 1020 Wien) 11:00 Bilaterales Treffen zwischen StS Dr. Reinhold Lopatka und dem britischen Europaminister David Lidington (BMF, Hintere Zollamtsstraße 2b, 1030 Wien) 14:00 BM Josef Pröll bei der Eurogruppe (Brüssel) 18:30 BM Josef Pröll bei der Eurogruppe +10 (Brüssel) 18:30 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Valentinsempfang der Wirtschaftskammer Bruck/Mur (An der Postwiese 4, 8600 Bruck/Mur) Arbeitsbesuch von BM Dr. Beatrix Karl in Südostasien (bis 19.2.) Plenum des Europäischen Parlaments (Strassburg) bis 17.2. DIENSTAG, 15. Feber 2011 10:00 Ministerrat (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 12:30 Treffen zwischen BM DI Nikolaus Berlakovich, StS Dr. Reinhold Lopatka und Sean Penn zum Thema "Haiti-Hilfe" (Sofitel Vienna, Praterstraße 1, 1020 Wien) 19:30 BM Josef Pröll bei der Veranstaltung "Cooking for Peace" (Hotel Hilton, 1030 Wien) BM Josef Pröll beim Ecofin (Brüssel) Bilateraler Besuch von BM Dr. Michael Spindelegger in Auckland und Wellington / Neuseeland (bis 17.2.) MITTWOCH, 16. Feber 2011 Oberösterreich-Tag von BM Josef Pröll DONNERSTAG, 17. Feber 2011 10:40 Referat von BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "Perspektiven der heimischen Landwirtschaft 2020" und anschließend Podiumsdiskussion zum Thema "Strategien in der Agrarpolitik und in der Betriebsführung" im Rahmen der Wintertagung 2011 (Puttererseehalle, 8943 Aigen im Ennstal) 15:45 Referat von BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "Unternehmen Landwirtschaft 2020 – Wie geht es für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern weiter?" im Rahmen der Wintertagung 2011/Fachtag: Schweineproduktion (Bezirksbauernkammer, Rennbahnstraße 15, 4600 Wels) 19:00 Referat von StS Dr. Reinhold Lopatka beim Bezirksparteitag der VP Hartberg (Kulturhaus, 8271 Bad Weikersdorf, Nr. 300) 19:30 BM DI Nikolaus Berlakovich lädt zur Veranstaltung "Stark für's Land - Zukunft der GAP – Kampf für unsere Bäuerinnen und Bauern" (Müllner Bräu, Saal 3, 5020 Salzburg) FREITAG, 18. Feber 2011 Bilateraler Besuch von BM Dr. Michael Spindelegger in Canberra und Sydney / Australien (bis 20.2.) SONNTAG, 20. Feber 2011 11:00 BM Josef Pröll bei der Diskussion zum Thema "Europa im Diskurs – Der umkämpfte Euro" (Burgtheater, 1010 Wien)

