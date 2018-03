VP-Gerstl zu Wiener Linien: Ein Sicherheitspaket als Placebo!

Wien (OTS) - Als "zu spät" und "unzureichend" bezeichnet der Verkehrssprecher der ÖVP Wien, Stadtrat Wolfgang Gerstl, das von den Wiener Linien vorgelegte Sicherheitspaket für Wiens öffentliche Verkehrsmittel. "Das sind späte Placebos. Mit einer Änderung der Ansagen und einigen neuen Piktogrammen wird man die grundlegenden Sicherheitsprobleme der Wiener Linien nicht beseitigen", erklärt der VP-Stadtrat.

Statt Placebos fordert Gerstl, die Einführung neuer Garnituren auf allen Linien massiv zu beschleunigen. "Unfälle mit eingeklemmten Passagieren hätten sich nicht ereignet, wenn durchwegs neue Garnituren zum Einsatz kommen würden. Bei der Umstellung und Umrüstung auf neue Fahrzeuge müssen die Wiener Linien zwei Gänge zuschalten", fordert er.

Der angekündigte beschleunigte Umbau alter U-Bahn Türen ist nach Auffassung Gerstl eher eine gefährliche Drohung als ein Fortschritt. "Statt neun Jahren sind nun sechs Jahre für die Nachrüstung vorgesehen. Wenn man sich vor Augen führt, was alleine in den letzten drei Jahren alles passiert ist, ist das eine gefährliche Drohung. Wenn schon eine Nachrüstung", so Gerstl , "dann sollte diese maximal zwölf Monate dauern!"

Die angekündigte Nachjustierung bei der Ausbildung des Personals ist nach Einschätzung Gerstl zu wenig. "Viele Fehler der letzten Jahre sind Ausbildungsmängeln und einer Überforderung des Personals geschuldet. Hier nun von einer Nachjustierung bei der Ausbildung zu sprechen, greift zu kurz. Regelmäßige Fort- und Weiterbildung, bessere Betreuung des Personals und eine regelmäßige externe Evaluation aller Ausbildungsmaßnahmen sind das Gebot der Stunde", erklärt er dazu.

"Statt Kosmetik bedarf es konkreter Maßnahmen für mehr Sicherheit. Mit diesem Sicherheitspaket haben die Wiener Linien definitiv eine Chance verpasst", kritisiert Gerstl abschließend.

