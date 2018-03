Kundencenter statt Klassenraum: Lehrer packen in der Wirtschaft an

Einwöchige WdF-Praktika für Professoren stärken Management-Verständnis

Wien (OTS/WdF) - Österreichs größter unabhängiger Managerverband, das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF), fördert das Verständnis für wirtschaftliche Themen in Schulen mit einem ungewöhnlichen Schritt. Lehrerinnen aus Wiener Schulen arbeiten in heimischen Spitzenunternehmen mit und sammeln so wertvolle Praxiserfahrung für den Wirtschaftsunterricht. "Wir wollten uns nicht nur zu Bildungsthemen äußern wie viele andere, sondern konkret das Verständnis füreinander stärken", erinnert sich KR Viktor Wagner, der Wiener Vorsitzende der Manager-Vereinigung an die Ausgangslage. Die ersten Kontakte mit der Initiative for Teaching Entrepreneurship (IFTE) sahen vor allem eine Adaptierung der Lehrmittel im wirtschaftskundlichen Unterricht vor.

"Als Praktiker war uns das letztlich zu wenig, wir entschieden uns dafür, PädagogInnen einen konkreten Einblick in den Firmenalltag zu geben", so der stv. WdF-Bundesvorsitzende weiter. "LehrerInnen in die Wirtschaft" nennt sich die praxisnahe Aktion, die seit mehreren Jahren gemeinsam mit Mag. Johannes Lindner (Kath.-Pädag. Hochschule Wien/Krems) umgesetzt wird.

So starten nunmehr zehn Wirtschaftspädagoginnen ihre Arbeitswoche nicht im Lehrerzimmer, sondern bei namhaften und bewusst ganz unterschiedlichen Unternehmen: Henkel, Reiwag, ÖBB, Valida Vorsorge Holding und die Anwaltskanzlei Siemer-Siegl-Füreder unterstützen die einmalige Aktion durch Praktikumsplätze.

Der Ablauf folgt dem bewährten Schema des seit mehreren Jahren laufenden WdF-Programms "Beamte in die Wirtschaft". In beiden Fällen packen die Teilnehmer in der Privatwirtschaft mit an und erleben so den Alltag im Management hautnah mit. Seitens des WdF erwartet man sich "mehr gegenseitiges Verständnis und einen starken Multiplikatoreffekt für die Belange der Wirtschaft", so KR Wagner. Denn Wirtschaftskompetenz wird angesichts neuer Lebensarbeitsverläufe zusehends wichtig. Leider nimmt sie fast in gleichem Maße in breiten Teilen der Bevölkerung auch ab. Das WdF wollte diese De-Ökonomisierung der Gesellschaft nicht hinnehmen, einer der konkreten Schritte ist die Aktion "Lehrer in die Wirtschaft".

Datum: 14.2.2011, um 09:30 Uhr



Ort:

Amt für Unterricht und Erziehung (Großer Sitzungssaal)

Singerstraße 7/4/1/20, 1010 Wien





