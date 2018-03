FPÖ-Pisec: Gerichte arbeiten zu langsam und gefährden so KMU's

Deutsches Entschädigungsmodell ist auch für Österreich sinnvoll

Wien (OTS) - "Österreichische Gerichte zeichnen sich durch eine exorbitant lange Verfahrensdauer aus, was sich zusehends auf die Existenz prozessierender KMU's auswirkt, die auf eingeklagte Honorare Monate bis Jahre warten müssen", kritisierte der freiheitliche Bundesrat und Abgeordnete zu Wirtschaftsparlament Mag. Reinhard Pisec.

Bereits seit Jahren sei die Überbelastung der Justiz, die zu einer überlangen Verfahrensdauer in Zivilrechtssachen führe bekannt, ohne dass die Politik darauf reagiere, kritisierte Pisec. Zum einen seien zu wenige Richter vorhanden, zum anderen würden die Schreibabteilungen mit der Arbeit hinterherhinken. So komme es bei Protokollabschriften in der Regel zu mehrmonatigen Wartezeiten, zeigte Pisec auf, der hier eine massive Gefährdung von KMU's sieht, bei denen es in vielen Prozess-Fällen oftmals ums nackte finanzielle Überleben geht.

Eine weitere Erschwerung der Rechtsfindung für KMU's sei durch das Budgetbegleitgesetz 2009 eingeführt worden, wonach juristischen Personen der Zugang zur Verfahrenshilfe verwehrt worden sei, kritisierte Pisec.

Zwar habe es auf internationaler Ebene bzw. auf EU-Ebene Verbesserungen gegeben, dass durch die Einführung des europäischen Mahnverfahrens eine erleichterte grenzüberschreitende Forderungseintreibung ermöglicht worden sei, räumte Pisec ein, verwies aber auch darauf, dass dies jedoch nichts an der Tatsache geändert habe, dass die innerstaatlichen Verfahren in Österreich selbst, eine Dauer aufwiesen, die im internationalen Vergleich -insbesondere mit unserem Nachbarn Deutschland - doppelt so lang seien.

Deutschland habe im vergangenen Jahr einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der für jedes Jahr der Verzögerung eines Verfahrens, eine Entschädigung des Betroffenen von Euro 1.200,- vorsehe. Diese Gesetz sei durchaus auch für Österreich sinnvoll, so Pisec.

Die deutsche Vorlage laute: "Bürgerinnen und Bürger werden zukünftig vor zu langsam arbeitenden Gerichten und Staatsanwaltschaften geschützt. Ein vom Bundeskabinett beschlossener Gesetzentwurf sieht erstmals die Möglichkeit vor, in derartigen Fällen eine sogenannte "Verzögerungsrüge" zu erheben und gegebenenfalls Entschädigung zu verlangen."

Dies sei dringend notwendig, betonte Pisec, der die Verfahrensdauer bei österreichischen und deutschen Gerichten miteinander verglichen hat: Bundesweit dauert ein Verfahren bei den Bezirksgerichten 8,6 Monate (Amtsgericht Deutschland 4,5); bei den Landesgerichten 16,8 Monate (Landesgericht Deutschland 8,1), bei den Arbeits- und Sozialgerichten 8,8 Monate (Arbeitsgericht Deutschland 3,0).

"Somit kommen Zivilverfahren in Deutschland statistisch gesehen nahezu doppelt so schnell zum Abschluss wie in Österreich", kritisierte Pisec. "Wirtschaftlich betrachtet trifft die überlangelange Verfahrensdauer vor allem finanzschwächere Unternehmen, die es sich nicht leisten können, ewige Zeiten auf ihr Geld zu warten. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wäre es ein notweniger Beitrag der Justiz, Verfahren schneller abzuwickeln", so Pisec, der das deutsche Entschädigungsmodell auch für Österreich forderte. .

Angesichts dieser nüchternen Zahlen sei die Entscheidung Bandion-Ortners, die Gerichtspraxis von derzeit 9 auf 5 Monate zu kürzen, der völlig falsche Weg, da die Gerichtspraktikanten in dem Moment das Gericht zu verlassen hätten, wenn sie gerade erst einmal eingearbeitet seien und so den Richtern die Arbeit erleichtern könnten, rief Pisec die Justizministerin zu einer diesbezüglichen Nachdenkpause auf.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at