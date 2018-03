FPÖ-Belakowitsch-Jenewein: Bei Verwaltung und nicht beim Patienten sparen!

Wien (OTS) - "Im Gesundheitswesen ist Feuer am Dach, wenn bereits Medien davon berichten, dass aufgrund von Sparmaßnahmen künftighin mit mindestens 600 Krebstoten mehr gerechnet werden muss!", sagte die freiheitliche Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein. Einzig den zuständigen Minister scheine dieser Umstand nicht zu berühren!

"Anstatt sich mit dem Personalumbau in seinem Ressort und der damit verbundenen Einsetzung seiner Parteigänger die Zeit zu vertreiben, muss er endlich anfangen für die Menschen in diesem Land zu arbeiten", forderte Belakowitsch-Jenewein. Seit Jahren sei der finanzielle Engpass der Krankenkassen bekannt, einzig Stöger versuche diesen schön zu reden. Einsparungen würden nur auf Kosten der Kranken durchgeführt - jetzt seien sogar die todkranken Menschen dran!, so Belakowitsch-Jenewein, die darauf verwies, dass es bereits heute für Tumorpatienten kaum Rehabilitation gebe. "Morgen wird dann auch noch an deren Untersuchungen eingespart!", befürchtet Belakowitsch-Jenewein.

"Es ist ein Armutszeugnis dieser Regierung, die es offensichtlich in allen Ressorts verschläft, zukunftsweisende Reformen durchzuführen! Sparen sie endlich bei der Verwaltung! Die Zusammenlegung der Krankenkassen wird mittlerweile auch schon vom Hauptverband als sinnvolle Maßnahme angesehen", so Belakowitsch-Jenewein, die eine Bündelung der Finanzströme und effektive Kontrollen gegen den e-Card-Missbrauch forderte.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at