FPK-Aktionstag für Österreichisches Bundesheer voller Erfolg

Klagenfurt (OTS) - Ein voller Erfolg war laut FPK-Obmann DI Uwe Scheuch der heutige Aktionstag der FPK für das Österreichische Bundesheer. Vor Kasernen in ganz Kärnten - u.a. der FPK-Obmann in Spittal und LR Christian Ragger in Bleiburg - verteilten die Freiheitlichen Verpflegungssackerl und eine Petition zum Erhalt des Österreichischen Bundesheeres. Ein erstes Resümee von Scheuch fällt ausgesprochen positiv aus: "Das Interesse der Soldaten, aber auch der vorbeikommenden Zivilbevölkerung war riesig. Die Gespräche haben die Sorge der Bevölkerung um einen funktionierenden Katastrophenschutz, aber auch um die integrative und soziale Komponente der Wehrpflicht gezeigt. Das Vorhaben von Darabos, das bestehende Bundesheer aufzulösen, geht völlig am Wunsch der Menschen vorbei."

Neben den Verpflegungssackerl war vor allem die Petition der Freiheitlichen der große Renner des Morgens. "Wir haben unzählige Unterschriften gesammelt. Die überwältigende Mehrheit der Leute will die Aufrechterhaltung des Bundesheeres und die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht. Die braucht man einfach für die Landesverteidigung, den Katastrophenschutz und den Zivildienst", stellt Scheuch fest. Außerdem habe man große Zustimmung für die Forderung erhalten, dem Bundesheer endlich ausreichend Budget für eine Modernisierung bereitzustellen. Gerade im Ernstfall, wenn es um Leib und Leben gehe, seien die Einsatzkräfte des Bundesheeres auf modernes Gerät angewiesen. "Darabos ist völlig am Holzweg. Statt weniger Bundesheer braucht es mehr Engagement für das Bundesheer -vor allem seitens des Verteidigungsministers selbst", so FPK-Obmann Scheuch abschließend.

