VP-Korosec: Gesundheitsstadträtin und KAV Führung geraten unter enormen Druck

Wer nicht handeln will, muss selbst die Konsequenzen tragen

Wien (OTS) - "Dieselben bereits angeprangerten Missstände bleiben aufrecht und die zuständige Gesundheitsstadträtin sieht offenbar noch immer keinen Handlungsbedarf! Was muss eigentlich noch alles passieren, dass Stadträtin Wehsely im KAV endlich aufräumt?", zeigt sich die Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien, LAbg. Ingrid Korosec, empört.

Wiens städtische Spitäler kommen seit Monaten nicht aus den negativen Schlagzeilen. Im Wilhelminenspital gibt es innerhalb kürzester Zeit den nächsten Skandal um sexuelle Belästigung, diesmal soll ein Arzt gegenüber Krankenschwestern zudringlich geworden sein und wie nun die Tageszeitung "Heute" berichtet, hat dieser auch Intimfotos von Patienten gemacht. Und zu allem Übel ist dieser Arzt angeblich nach wie vor im Dienst. Er soll lediglich in eine andere Abteilung versetzt worden sein.

"Es ist unglaublich, aber wie viele Patienten müssen noch Leid in KAV Häusern erfahren, bis Wehsely sich entscheidet zu handeln", fragt sich Korosec, empört über die Untätigkeit von Stadträtin Wehsely.

Aber das scheint noch lange nicht alles zu sein, denn im SMZ Ost, welches durch "gemischtgeschlechtliche" Krankenzimmer auf sich aufmerksam macht, herrschen derartige Zustände laut der heutigen Ausgabe der Kronen-Zeitung schon seit 2008.

Wann werden nun endlich aus den Missständen in den KAV Spitälern personelle Konsequenzen gezogen? Sowohl die SP-Gesundheitsstadträtin als auch der Generaldirektor des Krankenanstaltenverbunds Marhold sind zu einem unbedingten Handeln aufgefordert. "Sollten beide das nicht tun, wäre ihnen anzuraten, den Weg in den politischen Ruhestand zu suchen. So darf man mit Verantwortung nicht umgehen", betont Korosec abschließend.

