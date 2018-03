OÖGKK legt sehr gute Finanz- und Kundenergebnisse vor

Linz (OTS) - Die OÖGKK kann das Jahr 2010 laut aktueller Finanzprognose mit einem Plus von 24,3 Millionen Euro abschließen. Diesen Vorschauwert wird die OÖGKK am 15. Februar dem Hauptverband übermitteln. "Als Treuhänder der Versicherungsbeiträge sind uns gesunde Finanzen sehr wichtig. Finanzergebnisse sind aber für unsere Versicherten wertlos, wenn Leistungen und Versorgung nicht in Ordnung sind. Der aktuelle Kundenzufriedenheits-Bericht des Hauptverbandes bestätigt der OÖGKK auch Bestnoten aus Versichertensicht", freut sich Obmann Felix Hinterwirth.

Mit 15. Februar haben die Krankenkassen ihre aktuelle Gebarungsvorschau an den Hauptverband der Sozialversicherungsträger zu senden. Die endgültigen Jahresergebnisse liegen dann im Mai vor. Für die OÖGKK lautet die aktuelle Ergebnisprognose auf einen Bilanzgewinn von 24,3 Millionen Euro. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT), welches das vom Träger selbst zu verantwortende Ergebnis unverfälscht darstellt, liegt laut Prognose bei Plus 37,5 Millionen Euro.

"Alle unsere Mitarbeiter haben in den beiden Krisenjahren sehr hart an der Kostendämpfung gearbeitet, sodass wir 2010 auch aus eigener Kraft eine schwarze Null geschafft hätten. Die letzten Monate des Jahres 2010 haben starken Rückenwind bei den Beitragseinnahmen gebracht, der so nicht zu erwarten war und den wir nun voll mitnehmen können", freut sich OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer. Ein Beitragsplus bei den Erwerbstätigen von insgesamt 2,1 Prozent ist für Andrea Wesenauer mehr als erfreulich - vor allem da die ersten drei Beitragsmonate 2010 noch Rückgänge gebracht hatten. Von einem guten Beitragsjahr sei 2010 aber weit entfernt, betont die OÖGKK-Direktorin.

Den Versichertenbeiträgen stehen Leistungen im Wert von 1,7 Milliarden Euro gegenüber. Insgesamt konnte das Ausgabenwachstum auf 0,6 Prozent gedämpft werden - und das bei gleichzeitigem Ausbau wichtiger Leistungsbereiche. "Unsere Versicherten waren 2010 rund 12 Millionen Mal beim Arzt. Die Kundenzufriedenheit zeigt uns, dass sie hier hervorragend betreut werden. Diese Zuwendung, vor allem durch den Hausarzt, aber auch im fachärztlichen Bereich, ist uns besonders wichtig. Deshalb arbeiten wir mit der Ärztekammer an einem gezielten Ausbau der Zuwendungsmedizin", berichtet OÖGKK-Obmann Felix Hinterwirth. Für vertragsärztliche Leistungen wurden 2010 rund 217 Millionen Euro aufgewendet.

Eine immer wichtigere Rolle spielen therapeutische Berufe, wie etwa die Logo-pädie, Physiko- und Ergotherapie. In diesem Bereich hat die OÖGKK das Angebot bewusst ausgebaut und dafür mit 23,4 Millionen Euro um 7 Prozent mehr Geld investiert als im Jahr zuvor. Die Psychotherapie wurde um 12 Prozent auf 6 Millionen Euro aufgestockt.

Die Medikamentenkosten stiegen 2010 um 1,5 Prozent auf 323 Millionen Euro. "Wir arbeiten hier sehr intensiv mit unseren Vertragsärzten, neuerdings auch mit den Spitälern, zusammen um die Versorgungsqualität und Treffsicherheit bei Medikamenten zu verbessern. Und das führt in aller Regel zu niedrigeren Kosten, weil Fehl- und Überversorgungen in diesem Bereich viel kosten, den Menschen aber sogar schaden können", berichtet Andrea Wesenauer. Auch die Patienten und ihre Angehörigen wurden 2010 mit der "Initiative Patientensicherheit" auf breiter Basis informiert und auf die Gefahren von Wechsel- und Nebenwirkungen hingewiesen. "Wir freuen uns, dass unser Anliegen so breit unterstützt wurde, vom Landeshauptmann zu den Seniorenorganisationen, von der Ärzte- und Apothekerkammer bis zu den Selbsthilfegruppen", ergänzt Obmann Hinterwirth. Der moderate Anstieg der Medikamentenkosten liegt aber auch in einem österreichweiten Trend. Ursache dafür ist unter anderem der ausgelaufene Patentschutz für einige häufig verordnete Medikamente, der Preisrückgänge bewirkt hat.

An den Spitalsbereich überwies die OÖGKK 2010 knapp 629 Millionen Euro für stationäre und ambulante Leistungen für OÖGKK-Versicherte.

Bei den OÖGKK-Versicherten Arbeitnehmern gab es 2010 einen Rückgang der Krankenstände zu verzeichnen: Laut vorläufiger Krankenstandsstatistik entfielen auf einen Arbeitnehmer im Jahr 2010 12,9 Krankenstandstage, das sind 0,5 Tage weniger als 2009. Damit verzeichnet die OÖGKK 2010 den zweitniedrigsten Wert der vergangenen Jahrzehnte. Die gegenüber 2009 nochmals gestiegene Arbeitslosigkeit sowie die Entwicklung der Löhne und Gehälter führen trotz der erfreulichen Krankenstands-Entwicklung zu einem Anstieg des Krankengeldes (auf 84 Millionen Euro). Dieser Anstieg konnte aber auf 2,6 Prozent gedämpft werden, was insbesondere auf das AU-Management -eine möglichst gute Betreuung der Versicherten im Krankenstand -zurückzuführen ist.

Aus dem von Minister Stöger eingerichteten Kassenstrukturfonds kann sich die OÖGKK für 2010 17,5 Millionen Euro abholen, da sie alle vereinbarten Ziele erreicht hat. Dieses Geld wird wieder in die Modernisierung der Versorgung in Oberösterreich investiert, unter anderem in einen Ausbau der Gesundheitsförderung, die Einrichtung einer Clearingstelle für Psychotherapie, den Ausbau des Nahtstellenmanagements und des OÖGKK-Netzwerks Hilfe sowie unzählige weitere Projekte.

Die Zahlungen an den Ausgleichsfonds der Krankenkassen belaufen sich für 2010 auf 31,3 Millionen Euro, dem stehen Rückflüsse in der Höhe von 8,5 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt eine Nettobelastung der OÖGKK von 22,8 Millionen Euro.

Spitzenplatz bei Kundenzufriedenheit

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger hat vor wenigen Tagen die Ergebnisse des regelmäßigen Kundenzufriedenheits-Berichts zur Verfügung gestellt, der von GfK Ende 2010 erhoben wurde. Die OÖGKK erreicht bei der Frage der Zufriedenheit ihrer Versicherten mit ihrer Krankenkasse mit einer Durchschnittsnote von 1,8 den ersten Rang, gleichauf mit der VAEB (Versicherungsanstalt der Eisenbahner und Bergbau-Beschäftigten). OÖGKK-Spitzenergebnisse gibt es auch für die Zufriedenheit mit den Leistungen und der Servicequalität.

"Unsere Kunden erteilen uns aber nicht nur ein sehr gutes Zeugnis, sie geben uns auch einen klaren Handlungsauftrag", betont OÖGKK-Obmann Felix Hinterwirth. Denn obwohl die OÖGKK-Versicherten laut Studie bereits überdurchschnittlich gut über Vorsorgeleistungen der OÖGKK Bescheid wissen, sagen nur 45 Prozent, dass sie sich ausreichend über präventive Angebote der OÖGKK informiert fühlen, was deutlich unter dem GKK-Schnitt liegt. "Wir interpretieren dieses Ergebnis so, dass wohl mit dem Wissen auch die Lust an Gesundheitsangeboten wächst. Das bestätigt unsere Strategie, sowohl die Gesundheitsangebote auszubauen, als auch die Information darüber zu verstärken", kündigt Felix Hinterwirth an.

Übrigens sind die Oberösterreicher nicht nur mit ihrer Krankenkasse zufrieden. Auch die medizinische Versorgung im Bundesland wird mit einer Schulnote von 1,7 sehr gut bewertet. Nur Tirol und Vorarlberg erzielen hier knapp bessere Ergebnisse.

In wenigen Wochen werden die Ergebnisse der von der OÖGKK beauftragten jährlichen Kundenbefragung vorliegen, die detailliertere Einblicke in die Kundenperspektive erlaubt.

