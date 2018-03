ÖGJ: Lehrstellenfonds statt Unternehmensförderung

Bisheriges System der Lehrstellenförderung spektakulär gescheitert

Wien (OTS/ÖGB) - "Dass Minister Reinhold Mitterlehner den Praxistest ausgesetzt hat, ist nicht das Problem. Das Problem ist das gesamte System der Lehrstellenförderung, die spektakulär gescheitert ist. 2008 wurden von WKÖ-Präsidenten Christoph Leitl 5.000 neue Lehrplätze versprochen. Dieses Versprechen wurde nie eingehalten, heute gibt es weniger betriebliche Lehrplätze als damals", kritisiert Jürgen Michlmayr, Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). Nun müsse ein Ausbildungsfonds eingerichtet werden, in den die Ausbildungsverweigerer unter den Unternehmen einzahlen. "Das ist bei manchen Firmen leider die einzige Möglichkeit, sie an der Ausbildung der so dringend gebrauchten Fachkräfte zu beteiligen."++++

Der Praxistest war zur Qualitätsüberprüfung der Betriebe und zur Sicherstellung der Qualität in der Ausbildung gedacht. Immerhin bekamen die Betriebe 3.000 Euro pro erfolgreichem Lehrling -zusätzlich zur normalen Lehrstellenförderung.

"Nun muss ein Ausbildungsfonds geschaffen werden, in den Betriebe einzahlen, die nicht ausbilden, obwohl sie es könnten, und aus dem Betriebe, die ordentlich und qualitativ hochwertig ausbilden Förderungen erhalten", fordert Michlmayr: "Die Unternehmer warnen immer vor Fachkräftemangel, aber wenn es darum geht, die ExpertInnen der Zukunft auszubilden, geht in vielen Firmen nichts weiter."

