FP-Gudenus: Kampf gegen Bettelunwesen ist Kampf gegen Kriminalität

Bundeskriminalamt bestätigt: Überwiegende Anzahl der Bettler von kriminellen Organisationen angeheuert

Wien (OTS/fpd) - "Bettelei ist eine dramatische Form des Menschenhandels", erklärt Oberst Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt in der aktuellen Ausgabe der Kleinen Zeitung. Für einen schwerst behinderten Mann bezahlte etwa der Österreich-Chef der Bettler-Mafia seinen Komplizen in Rumänien 2.500 Euro. In Wien machen die Capos mit den armen Menschen dann ein tolles Geschäft. Bis zu 30.000 Euro pressen die Hintermänner einer Mafiabande ihren Opfern ab - pro Monat!

"Da kann die Stadt doch nicht weiter tatenlos zusehen", ist FP-Klubchef Johann Gudenus schockiert. Das derzeitige Gesetz gegen Bettelei sei zahnlos und damit unbrauchbar. Das Verbot der organisierten Bettelei nütze nichts, weil diese für die Polizei kaum nachweisbar ist. Gudenus: "Auch im Sinne der Ausgebeuteten brauchen wir dringend ein generelles Bettelverbot in Wien. So wie es die rot-geführten Bundesländer Salzburg und Steiermark bereits umgesetzt bzw. auf Schiene gebracht haben." (Schluss)

