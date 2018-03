Spitalsreform: Kein Kahlschlag im Gesundheitsbereich

Wien (OTS) - Der Vorsitzende der Bundesvertretung 9 -Landesanstalten und Betriebe in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Johann Hable - tritt für eine Spitalsreform mit Augenmaß ein, jedoch darf es zu keinem Kahlschlag d. h. ersatzloses Streichen von Abteilungen bzw. Zusperren von Krankenhäusern kommen.

Die Reformbestrebungen des Bundesministeriums für Gesundheit, alle Kompetenzen zur Führung von Krankenanstalten in die Hand zu bekommen sind kontraproduktiv und von vorne herein zum Scheitern verurteilt.

Es können und dürfen nicht operative Problemfelder in Wien zentralisiert und auf Knopfdruck befohlen werden. Vielmehr, so Hable, muss die Bewirtschaftung der Krankenanstalten und Gesundheitseinrichtungen in der Verantwortbarkeit (vor Ort) der Länder bleiben.

Reformbestrebungen müssen grundsätzlich für alle Gesundheitseinrichtungen gleich gelten. Dafür hat der Bund mit den Ländern eine gemeinsame gesetzliche Grundlage zu schaffen. Dabei können einheitliche Parameter angesetzt werden.

Hable spricht sich auch gegen die Ausgliederung der Spitalsbediensteten in die Trägerschaft des Bundes aus, denn das würde bedeuten, dass die Kolleginnen und Kollegen pro Monat hunderte von Euros an Gehalt verlieren würden.

Hable: Vorsicht ist geboten. Die Sozialpartner müssen in der Gesundheitsreform ein Mitwirkungsrecht zugesprochen bekommen, denn richtige Einschätzungen und Ansätze können nur zielführend von denen, die vor Ort auch in diesem Bereich arbeiten als Ideen eingebracht werden.

Hable: Spitalsreform ja, jedoch dürfen Personal u. Patienten nicht schlechter gestellt werden. Die hohe Qualität des österreichischen Gesundheitswesens muss für alle Teile der Bevölkerung voll zur Verfügung stehen.

Entlastung der Krankenanstalten - Ausbau der Übergangs- bzw. Kurzzeitpflegeplätze.

Aus aktuellem Anlass wird eine Erweiterung des Angebotes für Kurzeitpflegebetten zur Entlastung der Krankenanstalten bzw. der pflegenden Angehörigen gefordert. Derzeit suchen viele Angehörige vergeblich nach Übergangs- bzw. Kurzzeitpflegeplätzen.

