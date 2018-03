Friedensbrücke: Nachtarbeiten wegen Dehnfugentausch

Keine Beeinträchtigung des Straßenbahnbetriebs

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit der Instandsetzung der Friedensbrücke werden in der Zeit von 14.2.2011 bis 17.2.2011 Arbeiten an den Brückendehnfugen durchgeführt. Diese Dehnfugenkonstruktionen (Dilatationen) werden ausgetauscht und durch neue Bauelemente ersetzt. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten und den Straßenbahnbetrieb über die Brücke gewährleisten zu können, werden die Arbeiten nur in der Nacht durchgeführt.

Es wird in diesem Zeitraum in der Nacht zu lärmintensiven Abbrucharbeiten kommen. Die MA 29 - Brückenbau und Grundbau ersucht die betroffenen AnrainerInnen um Verständnis für die Beeinträchtigung und die Lärmbelästigung während der Bauzeit. Die unmittelbare Bevölkerung wurde über diese Arbeiten bereits mittels Flugblätter auf diese Arbeiten aufmerksam gemacht. Die Wiener Brückenbauabteilung ist um die rasche Durchführung der Arbeiten bemüht und wird die Behinderungen nur im notwendigen Ausmaß beanspruchen.

Art und Umfang der nächsten Arbeiten:

Ausstemmen der bestehenden Brückendehnfugen im Straßenbahnbereich sowie Einbau der neuen Brückendehnfugen im Fahrbahn- und Gehwegbereich im Zeitraum von 14.2 bis 17.2.2011. Verkehrsphasenpläne sind zu den jeweiligen Bauphasen unter

http://wien.at/verkehr/brueckenbau/baustellen/friedensbruecke.html

abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Mag. Kurt Wurscher

WilhelminenStraße 93

1160 Wien

01/4000-96945

kurt.wurscher @ wien.gv.at