SJÖ: Fekter-Plan heißt Schubhaft für möglichst viele, möglichst lange, möglichst grausam

Geplante Verschärfungen durch Rot-Weiß-Rot-Card müssen verhindert werden!

Wien (OTS) - Harte Kritik an den Fekter-Plänen zur Rot-Weiß-Rot-Card übt Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, heute Freitag: "Unter dem Deckmantel der Rot-Weiß-Rot-Card will Fekter weiter an der Verschärfung des ohnehin schon menschenfeindlichen Fremdenrecht drehen." So sollen Eltern künftig vor die Wahl gestellt werden, ihre Kinder mit in die Schubhaft zu nehmen oder das Sorgerecht dem Jugendamt zu übertragen:

"Wer so eine Pest-oder-Cholera-Situation auch noch als Wahlfreiheit oder Angebot an die Eltern darstellt, ist höchstgradig zynisch und skrupellos!" Moitzi plädiert dafür, das inhumane Schubhaftsystem generell abzuschaffen: "Die Regierung braucht sich nicht zu rühmen, Bruchstücke der UN-Kinderrechtskonvention in die Verfassung zu übernehmen, wenn Kinder weiterhin abgeschoben werden oder in Schubhaft sitzen!"

Ein klares Nein erteilt Moitzi auch dem Fekter-Plan einer Nahezu-Verdoppelung der Schubhaft-Höchstdauer von 10 auf 18 Monate, sowie der Vereinfachung der Ausweisungsmöglichkeit für jahrelang in Österreich lebende Menschen: "Fekters Programm lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Möglichst lange Schubhaft für möglichst viele Menschen unter möglichst grausamen Bedingungen." Für die SPÖ müsse die Zustimmung zur Rot-Weiß-Rot-Card mit genannten Verschärfungen des Fremdenrechts nun gestorben sein, so Moitzi: "Mit der permanent steigenden Repression im Asylwesen, den Abschiebegräueln und dem Schubhaftterror muss endlich Schluss sein!"

