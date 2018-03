NÖ Familienpass-Skitage in Harmanschlag

Mikl-Leitner: Laden wintersportbegeisterte Familien zum Skispaß

St. Pölten (OTS/NLK) - "Mit dem NÖ Familienpass kommen 160.000 Familien auch diesen Winter in den Genuss zahlreicher Ermäßigungen in Niederösterreichs Skigebieten. So auch am 19. und 20. Februar - an diesem Wochenende laden wir wintersportbegeisterte Familien zum gemeinsamen Skispaß nach Harmanschlag ein", informiert Familien-Landesrätin Mag. Johanna Mikl-Leitner über die nächste Aktion für InhaberInnen des NÖ Familienpasses.

An diesen so genannten NÖ Familienpass-Skitagen gewähren die Arralifte Harmanschlag NÖ Familienpass-InhaberInnen 50 Prozent Rabatt auf die Tageskarte. Das NÖ Familienreferat wird dabei mit einem Infostand vor Ort vertreten sein, sofern die Schneelage und der Zustand der Pisten ein unterhaltsames Skierlebnis ermöglichen. Große und kleine WintersportlerInnen können dann zwischen den Abfahrten beim Stand des Familienreferates am offenen Feuer Brot backen und sich mit heißem Tee aufwärmen. Für Abwechslung sorgt an beiden Skitagen auch ein großes Familienskirennen, das für alle offen ist und bei dem der Spaß für die ganze Familie im Vordergrund stehen soll.

Abgesehen von diesen speziellen Skitagen gibt es noch eine weitere Aktion für NÖ Familienpass-InhaberInnen: Im Rahmen der "familywinter"-Gutscheinaktion des NÖ Familienjournals gewähren zahlreiche niederösterreichische Skigebiete allen im jeweiligen NÖ Familienpass eingetragenen Personen den gesamten Winter hindurch eine Ermäßigung in der Höhe von bis zu 50 Prozent auf den regulären Tarif. Der entsprechende Gutschein kann aus dem NÖ Familienjournal herausgetrennt werden und ist gemeinsam mit dem NÖ Familienpass an der Kassa vorzuweisen.

NÖ Familienpass-Skitage wurden in den vergangenen Jahren wiederholt abgehalten, u. a. in Mitterbach, am Annaberg, am Schneeberg und auch bereits in Harmanschlag.

Nähere Informationen: Büro LR Mikl-Leitner, Mag. Susanne Schiller, Telefon 02742/9005-12626, e-mail susanne.schiller @ noel.gv.at, bzw. von Montag bis Freitag zwischen 7 und 19 Uhr bei der NÖ Familienhotline unter 02742/9005-1-9005 sowie www.noe.familienpass.at.

