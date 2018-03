Sprechstunde PC, Konsole & Co

Am 26.2. und 19.3. klärt die wienXtra-spielebox Eltern in Sachen Computer- und Konsolenspiele auf.

Wien (OTS) - Computer- und Konsolenspiele sind aus Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Erwachsene beunruhigt das Spielverhalten ihrer Kinder oft und sie haben viele Fragen dazu. Mit der Sprechstunde PC, Konsole & Co bietet die spielebox Eltern ein neues, exklusives Beratungsangebot. Die spielebox-ExpertInnen geben einen Einblick in die Welt der elektronischen Games und beantworten die Fragen aller interessierten Erwachsenen. Am 26.2. und 19.3. jeweils von 16:30 bis 17:30 finden die nächsten Sprechstunden statt. Für Kids von 7 bis 12 Jahren stehen zur selben Zeit Games-Workshops auf dem Programm. Teilnahme gratis!

Weitere Infos dazu finden Sie unter www.spielebox.at sowie im wienXtra-Pressezentrum.

