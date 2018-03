ÖAMTC fordert klare Spielregeln für europaweiten Spritpreis-Vergleich

Erhebungszeitpunkt kann Platzierung Österreichs im EU-Vergleich verzerren

Wien (OTS) - Jede Woche veröffentlicht die Europäische Kommission im sogenannten Oil Bulletin die Kraftstoffpreise der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. "Selbstverständlich prüft der ÖAMTC die veröffentlichten österreichischen Preise auf ihre Plausibilität", sagt ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober. Das wirft regelmäßig zwei wesentliche Fragen auf: Welche Preise werden an die EU-Kommission übermittelt? Werden die Preise knapp vor Mittag erhoben, wenn sie auf Grund der neuen Spritpreis-Verordnung am günstigsten sind?

Bis zum Jahresende 2010 lagen die vom ÖAMTC erhobenen Durchschnittspreise meist knapp unter jenen von Österreich an die EU gemeldeten Preise (bei Super im Schnitt um 0,6 Cent, bei Diesel um 1,2 Cent). "Mit der neuen Spritpreisverordnung hat sich die Situation um 180 Grad gedreht", erklärt der ÖAMTC-Experte. Nun ist es so, dass die Durchschnittspreise, die Österreich an die EU kommuniziert, bei Diesel im Schnitt um 1,9 Cent und bei Super um 3,1 Cent unter den vom ÖAMTC erhobenen Tages-Durchschnittspreisen liegen. Die für vergangenen Montag seitens Österreich übermittelten Preise waren für Diesel 1,265 Euro (ÖAMTC-Erhebung 1,290 Euro) und für Super 1,286 Euro (ÖAMTC-Erhebung 1,319 Euro).

Der ÖAMTC hat außerdem bereits wiederholt kritisiert, dass die Darstellung der Nettopreise verzerrt ist. Österreich meldet zwar die Preise von Kraftstoffen, die einen Mindest-Bioanteil aufweisen sowie schwefelfrei sind und den Löwenanteil des Angebots ausmachen, gibt jedoch den höheren Mineralölsteuersatz an. Der gilt allerdings für Kraftstoffsorten ohne Biobeimischung und somit nur für einen verschwindenden Teil des Gesamtmarktes, kritisiert der ÖAMTC. Zusätzlich wird auch eine Gebühr in Abzug gebracht, mit der die Notversorgung mit Kraftstoffen finanziert wird. Diese Gebühr wäre allerdings den Mineralölkonzernen zu verrechnen und müsste daher in den Netto-Verbraucherpreisen berücksichtigt werden.

"Es muss EU-weit endlich einheitliche Spielregeln für die Ermittlung der Preise geben", fordert der ÖAMTC-Experte. "Derzeit bleibt es jedem Mitgliedsland selbst überlassen, wann, wo und wie es die Durchschnittspreise erhebt. Das macht objektive Preisvergleiche unmöglich."

