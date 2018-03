BZÖ-Widmann: Nein zur Linzer Zweitwohnsitzsteuer

Genug gezahlt! - Sparen statt neuer Steuern

Linz (OTS) - "Kaum eine Woche vergeht, ohne dass den Linzer Stadtpolitikern nicht eine neue Steuer einfällt. War es letzte Woche noch die Straßenbahnsteuer, so will SP-Stadtrat Luger jetzt eine neue Steuer auf Zweitwohnsitze. Dabei kassiere man schon kräftig die Kommunalsteuer von Menschen aus den Umlandgemeinden, die in Linz arbeiten. Wenn sie hier einen Zweitwohnsitz haben, sollen sie noch mal abkassiert werden. Genug gezahlt! sagt das BZÖ und fordert stattdessen das rot regierte Linz auf, endlich einmal zu sparen", erklärte heute BZÖ-Landessprecher Abg. Mag. Rainer Widmann.

Ärgerlich sei, dass Linz ohnehin am meisten von den Steuereinnahmen des Bundes über den für große Städte vorteilhaften Finanzausgleich und abgestuften Bevölkerungsschlüssel bekommt. "Ein Linzer ist jetzt schon deutlich mehr wert, als etwa ein Freistädter bei den Steuereinnahmen. Aus dem Finanzausgleich bekommt Freistadt etwa rund 528 Euro je Bürger und Linz 820 Euro. Eigentlich müsste man diese Ungerechtigkeit einmal beseitigen, dass die Landbevölkerung hier immer noch den Kürzeren zieht", ärgert sich Widmann über die unverschämten Linzer Steuerpläne.

