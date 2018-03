Mariahilf is(s)t gesund!: Jetzt auch im Pensionisten-Wohnhaus Mariahilf

"natürlich gut Teller" im Haus Mariahilf in Zusammenarbeit mit der Wiener Gesundheitsförderung

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Mariahilf is(s)t gesund!" wird mit Unterstützung der Wiener Gesundheitsförderung ein besonderer Fokus auf ausgewogene Ernährung im Bezirk gelegt. Gemeinsam mit Betrieben im Bezirk wurde hier bereits an gesunden Snack-Angeboten gearbeitet, Schulen und Kindergärten konnten in das Projekt einbezogen werden. Ab sofort beteiligt sich auch das Haus Mariahilf des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) an der Aktion. "Wenn es um die richtigen Ernährungsangebote gerade für unsere Seniorinnen und Senioren geht, können wir nicht aktiv genug sein", begrüßt Gesundheitsstadträtin Mag.a Sonja Wehsely diese Initiative. "Gerade im fortgeschrittenen Alter ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung entscheidend für das persönliche Wohlbefinden", ist Wehsely überzeugt.

Das Haus Mariahilf unter der Leitung von Direktorin Waltraud Evangelisti steht seit vielen Jahren für lebenswertes Wohnen im fortgeschrittenen Alter. Selbstbestimmtes Wohnen in angenehmer Atmosphäre und Gesellschaft werden gemeinsam mit Unterstützung und Betreuung geboten. Abgerundet wird das Service durch eine vielseitige Freizeit- und Fitnessinfrastruktur. Ab sofort wird im Wohnhaus Mariahilf auch ein besonderer Schwerpunkt auf gesunde und ausgewogene Ernährung gelegt. Die Aktion "Mariahilf is(s)t gesund!" war für Direktorin Evangelisti der Anlass, die Verpflegung im Wohnhaus zu optimieren. Küchenleiter Andreas Ruschitzka und Ernährungswissenschafterin Mag.a Herta Heisler haben gemeinsam den Speiseplan überarbeitet und adaptiert.

Der "natürlich gut Teller"

Der "natürlich gut Teller" wird nun mehrmals pro Woche angeboten. Grundvoraussetzung ist, dass für die täglich frisch gekochten Speisen bevorzugt saisonale und pflanzliche Produkte verarbeitet werden. Wesentlich ist auch, dass biologische Nahrungsmittel, weniger Fleisch und mehr nachhaltiger oder heimischer Fisch angeboten werden. Durch das vielseitige und abwechslungsreiche Speisenangebot werden die Bewohnerinnen und Bewohner mit hochwertigem Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen optimal versorgt. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Reduktion des allgemein zu hohen Fleischkonsums geleistet.

