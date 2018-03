Mikl-Leitner: NÖ Jugend zeigt bei Lehrlingswettbewerben immer wieder ihr Potenzial

Bundesbewerb der Floristenlehrlinge heuer in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NÖI) - Passend zum Valentinstag am 14. Februar stellte sich die Landesinnung der Gärtner und Floristen der Wirtschaftskammer Niederösterreich mit einer ganz besonderen Einladung bei der für den Arbeitsmarkt zuständigen VP-Landesrätin Mag. Johanna Mikl-Leitner ein.

Erstmals nach neun Jahren findet heuer von 30. Juni bis 3. Juli 2011 der Bundesbewerb Österreichs bester Floristenlehrlinge wieder in Niederösterreich statt. Unter dem Motto "Melk BaRockt - Floristen gestalten Emotionen" werden die 27 besten Floristen-Lehrlinge Österreichs im historischen Ambiente des Großen Barockkellers im Stift Melk ihr Können zur Schau stellen und das hohe Niveau der Blumenbinderkunst der Öffentlichkeit näher bringen.

"Die Lehrberufe in der Branche der Gärtner und Floristen zählen sicher zu den schönsten und kreativsten. Allein in Niederösterreich haben wir derzeit 232 Lehrlinge in unseren 855 Gärtner- und Floristenbetrieben, und ich bin überzeugt, dass es auch niederösterreichische Teilnehmerinnen in diesen Bundesbewerb schaffen werden", so Mikl-Leitner.

"Gerade bei den Landes- und Bundesbewerben zeigen unsere NÖ Lehrlinge immer wieder, wie viel Können und wie viel Kreativität in ihnen steckt - und vor allem wie viel Spaß sie an ihrem Lehrberuf haben, wenn sie sich für den richtigen entschieden haben", betont Mikl-Leitner.

Um Jugendliche noch besser bei der Berufswahl zu unterstützen, haben Land Niederösterreich und AMS NÖ erst vor wenigen Tagen neue Wege vorgestellt:

"Wir werden Schülerinnen und Schülern ab heuer bereits in der in der 7., statt wie bisher in der 8. Schulstufe bei der Berufswahl behilflich sein", erklärt Mikl-Leitner dazu. Eine so genannte Potentialanalyse soll den Jugendlichen so schnell wie möglich ihre Talente und Neigungen vor Augen führen und ihnen so zur richtigen Berufswahl verhelfen.

"Unseren Jugendlichen stehen in Niederösterreich über 200 Lehrberufe zur Verfügung. Und es sind nicht immer die klassischen Lehrberufe wie Friseur, Mechaniker oder Verkäufer, wo die echten Karrierechancen schlummern. Ich lade daher vor allem unsere Jugend ein, sich anlässlich dieses Bundeslehrlings-wettbewerbs der Floristen ein Bild über die Berufsmöglichkeiten in dieser Sparte zu machen", so Mikl-Leitner.

Für Jugendliche unter 15 Jahren ist der Eintritt frei. Nähere Informationen und Eintrittskarten zu dieser Leistungsschau der Floristen-Lehrlinge sind für alle Interessierten bei der Landesinnung der Gärtner und Floristen NÖ, 3100 St. Pölten, Landsbergerstraße 1, Tel 02742/851-19112 erhältlich.

