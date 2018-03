Kadenbach zu sicheren Lebensmitteln: "Null Toleranz bei Gentechnik"

SPÖ-Umweltpolitikerin für einheitliche Messmethoden innerhalb der EU

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach spricht sich klar gegen Pläne der EU-Kommission aus, Gentechnik bei Futtermitteln salonfähig zu machen. "Bei Futtermittel müssen wir ebenso streng und sensibel vorgehen, wie bei Lebensmitteln. Das zeigt uns der aktuelle Fall von Dioxin in Deutschland. Daher spreche ich mich klar dagegen aus, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) bis zu einem Wert von 0,1 Prozent in Futtermitteln zu erlauben. Hier muss weiter 0,0 Prozent strikt eingehalten werden", so Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Nahrungsmittelsicherheit. "Ich bin jedoch durchaus für harmonisierte Messmethoden in der Europäischen Union - denn auch die null Prozent müssen einwandfrei im Sinne einer Rechtssicherheit festgestellt werden", so Kadenbach am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Auch wenn seitens des EU-Rates eine Entscheidung nun vertagt worden ist, lautet die Devise für Kadenbach weiterhin: "Konsumentinnen und Konsumenten lehnen Gentechnik im Supermarkt ab. Daher vertrete ich als Europapolitikerin diesen Kurs im Sinne der Bevölkerung." Sichere und gesunde Lebensmittel dürfen nicht den Interessen einer kostengünstigen Produktionsweise geopfert werden. Kadenbach: "Wenn wir einmal damit anfangen, geringe Verunreinigungen zu erlauben, öffnen wir Tür und Toren für bald höhere Werte." (Schluss) sa/mp

