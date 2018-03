Kürzung der Lehrerarbeitszeit um 2 Wochenstunden gefordert

Wien (OTS) - Am kommenden Bundestag der BMHS-Gewerkschaft im März 2011 wird im Mittelpunkt der Diskussionen die Forderung nach Kürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Wochenstunden stehen. Begründet wird dieser Antrag mit einer deutlichen Zunahme der pädagogischen und administrativen Belastung der BMHS-LehrerInnen innerhalb der letzten 10 Jahre.

Bereits in der Arbeitszeitstudie "LehrerInnen 2000" wird für die PädagogInnen an Österreichs berufsbildenden Schulen eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Arbeitsstunden pro Jahr ausgewiesen. Initiativen wie z.B. QIBB (Qualitätssicherung im berufsbildenden Schulwesen), vermehrte Teamarbeit unter KollegInnen, Schulentwicklungsarbeit, usw. haben sowohl die Arbeitszeit als auch die Arbeitsbelastung in den letzten Jahren deutlich erhöht. Zudem wurde in der Zwischenzeit die Unterrichtsverpflichtung durch die Einführung einer "Gratissupplierstunde" pro Woche erhöht.

"Eine weitere Erhöhung der Wochenarbeitszeit ist nur bei vollem Lohnausgleich diskutierbar", so der Vorsitzende der BMHS-Gewerkschaft, Jürgen Rainer. "Hinzu kämen durch die Abflachung der Lohnkurve am Karrierebeginn noch jene Gelder, die am Ende der Karriere eingespart werden. Die BMHS-Gewerkschaft ist an einer objektiven Feststellung der Arbeits- und Belastungsunterschiede gegenüber dem Jahr 2000 sehr interessiert und möchten das Ergebnis zur Grundlage künftiger dienst- und besoldungsrechtlicher Verhandlungen machen".

