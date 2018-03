BZÖ-Westenthaler: Kurier und Grüne betreiben unsaubere Polit-Kampagne

ÖFB und Bundesliga bestätigen völlig korrekte Verwendung der Förderung

Wien (OTS) - Der Vorsitzende des parlamentarischen

Sportausschusses und stv. Klubobmann des BZÖ, Peter Westenthaler, bezeichnete heute die angeblichen Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner 18-monatigen Sanierungstätigkeit bei der österreichischen Fußballbundesliga 2003/04 als unsaubere Polit-Kampagne von Kurier und Grünen.

"Es ist schon bemerkenswert, dass eine Behörde wie die angeblich unabhängige Korruptionsstaatsanwaltschaft, die von einem ehemaligen grünen Klubobmannstellvertreter und Ex-Grün-Abgeordneten geleitet wird, auf Zuruf des grünen Abgeordneten Peter Pilz agitiert und es ist auch bemerkenswert, wie ein einzelner Redakteur des Kurier seit Wochen gegen mich mit unsauberen Mitteln kampagnisiert und nunmehr sogar dieses Blatt diese für alle ersichtlich überzogene Kampagne journalistisch in seiner Aufmachung über die weltpolitischen Ergeignisse wie beispielsweise in Ägypten hievt. Soviel zum "Qualitätsjournalismus"-Begriff des Kurier".

Was aber tunlichst vom Kurier verschwiegen werde, sei die Tatsache, dass die so genannte Förderungsmillion für den heimischen Klubfußball aus dem Jahre 2003/04 laut mehrfacher Aussagen der amtierenden ÖFB-und Bundesliga-Führung völlig korrekt abgerechnet und widmungsgemäß verwendet wurde und dies auch penibelst durch alle vorliegenden Unterlagen dokumentiert sei. Zu diesem Schluss werde letztlich auch die unabhängige Korruptionsstaatsanwaltschaft kommen, die ja nun genau über jene Unterlagen verfüge, so Westenthaler. Dann habe man dort auch wieder Zeit, sich um die hunderten Millionen an öffentlichen Geldern zu kümmern, die etwa beim Skylink und anderen wirklichen Skandalgeschichten veruntreut worden seien.

