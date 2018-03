LHStv. Kaiser: Zeckenschutz-Impfaktion nutzen!

Impfaktion läuft bis Juli 2011 - Besonders ältere Menschen durch Zeckenstiche gefährdet

Klagenfurt (OTS/LPD) - Kärntens Gesundheitsreferent LHStv. Peter Kaiser macht auf die von ihm initiierte FSME-Impfaktion aufmerksam:

"Für alle Kärntnerinnen und Kärntner besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Impfaktion wirksam und kostengünstig gegen die möglichen Folgen eines Zeckenstichs, insbesondere gegen die gefährliche Gehirnhautentzündung zu schützen." Besonders gefährdet seien ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. "Jede und jeder sollte sich ab sechzig alle drei Jahre impfen lassen." Den Rückgang der FSME im vergangenen Jahr (nur drei Erkrankte in Kärnten) wertet Kaiser als Erfolg der Impfaktion. Dieser Erfolg ist nur dann nachhaltig, wenn die Impfung weiterhin breit angewendet wird.

Die Zeckenschutz-Impfaktion dauert bis Ende Juli 2011. Erhältlich ist die Impfung, die allen Kärntnerinnen und Kärntnern und den Gästen in unserem Land ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (bei besonders hohem Ansteckungsrisiko - also Aufenthalt auf Wiesen und im Wald - ab dem siebenten Lebensmonat) empfohlen wird, in allen Gesundheitsämtern und bei den niedergelassenen Ärzten. Über Auffrischungsimpfungen informieren Gesundheitsämter, Ärzte und Apotheker.

Die FSME-Impfung wird in den Gesundheitsämtern um 21 Euro für Erwachsene und 19 Euro für Kinder angeboten. Eine diesbezügliche Zahlungs- und Impfbestätigung wird ausgestellt. Versicherte der Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK) zahlen 17,30 Euro pro Erwachsenem und Teilimpfung und 15,30 Euro pro Kind und Teilimpfung, da die Refundierung direkt zwischen dem Land Kärnten und der KGKK abgewickelt wird.

(S E R v I C E: Nähere Infos bei der Abteilung 14 -Gesundheitswesen, Dr. Heimo Wallenko, Tel. 050 536 31225)

