BZÖ-Widmann: Bundespräsident soll Tito Verdienstorden posthum aberkennen

Kommunistischer Kriegsverbrecher darf nicht Träger des höchsten Ordens der Republik sein - BZÖ bringt Antrag ein

Wien (OTS) - BZÖ-Vertriebenensprecher Abg. Mag. Rainer Widmann fordert Bundespräsident Heinz Fischer auf, dem jugoslawischen Diktator Tito posthum den Verdienstorden der Österreichischen Republik abzuerkennen. Tito hatte 1965 auf Vorschlag der Bundesregierung den Großstern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich durch den Bundespräsidenten verliehen bekommen. "In Deutschland wird bereits über eine Aberkennung diskutiert. Auch Österreich muss nachziehen. Es ist völlig inakzeptabel, dass ein Kriegsverbrecher nach wie vor Träger des höchsten Ordens der Republik ist", betont Widmann.

Widmann weist darauf hin, dass Tito als Vorsitzender des Antifaschistischen Rats der Volksbefreiung Jugoslawiens 1944 beschlossen hat, der deutschsprachigen Bevölkerung die Bürgerrechte zu entziehen. 200.000 Menschen wurden von Partisanen in Lager getrieben, 50.000 Zivilisten - vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen - mussten dabei ihr Leben lassen.

Der Vertriebenensprecher kündigt einen Entschließungsantrag des BZÖ an, in dem die rot-schwarze Bundesregierung aufgefordert wird, in einem "Vorschlag" an den Bundespräsidenten die Aberkennung des Ordens für Tito zu verlangen. "Bundespräsident Fischer muss danach umgehend handeln und dem kommunistischen Massenmörder Tito das Ehrenzeichen Österreichs posthum entziehen", so Widmann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ