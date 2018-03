Regner/Lunacek/Werthmann: Initiative zur Einführung eines Europäischen Aktionstages gegen Mobbing am 17. Juli

Schriftliche Erklärung liegt ab Montag im Europäischen Parlament auf

Wien (OTS/SK) - Die Europaabgeordneten Evelyn Regner (SPÖ), Ulrike Lunacek (Grüne) und Angelika Werthmann (fraktionslos) starten ab Montag, 14. Februar, eine Initiative zur Einführung eines Europäischen Aktionstages gegen Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz. "Mobbing verursacht schwerste psychische und körperliche Probleme bei den Betroffenen. Ein Europäischer Aktionstag gegen Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz, der jedes Jahr am 17. Juli stattfinden soll, soll auf das noch immer als Tabuthema betrachtete Problem aufmerksam machen und die Betroffenen stärken", so Evelyn Regner, stv. Delegationsleiterin der SPÖ-Europaabgeordneten und Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. ****

"Mobbing in allen Formen, sei es am Arbeitsplatz, bei Behörden oder im Internet artet für die Betroffenen immer zu einem Spießrutenlauf aus, verbunden mit seelischen Qualen und möglichen schweren gesundheitlichen Folgen. Durch mein langjähriges Engagement für gleiche Chancen von Frauen und als Vorsitzende der LGBT-Intergroup im Europaparlament, die sich für die Rechte und den Schutz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen- und Transgender-Personen einsetzt, bin ich besonders für dieses Thema sensibilisiert. Letztlich können aber alle Opfer von Mobbing-Attacken werden", sagt Ulrike Lunacek, Delegationsleiterin der Grünen. "Deswegen unterstütze ich die Einführung eines Europäischen Aktionstages gegen Mobbing, der jedes Jahr am 17. Juli stattfinden soll", so Lunacek.

Angelika Werthmann, Mitglied des Europäischen Parlaments: "Mir ist es besonders wichtig, die Sensibilität für diese Problematik zu stärken:

Mobbing hat gravierenden Einfluss auf Gesundheit und Lebensqualität der Betroffenen. Es wirkt sich negativ auf Teamarbeit, Unternehmen und Gesellschaft aus. Die mangelnde Empathie für die Befindlichkeiten der Mitmenschen in der heutigen Gesellschaft ist zum Teil erschreckend. Der Tag soll ein Plädoyer für mehr gegenseitige Achtung im täglichen Umgang miteinander sein." Angelika Werthmann ist unter anderem Mitglied im Petitions-Ausschuss des EU-Parlaments. (Schluss) sv/mp

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail: markus.wolschlager @ europarl.europa.eu

Mag.a Caroline Ausserer, Büro Ulrike Lunacek, ulrike.lunacek @ europarl.europa.eu , Tel.: +32 2 28 37395

Mag. Angelika Werthmann, MdEP, Tel.: +32 (0)22845768, angelika.werthmann @ europarl.europa.eu