FSG-Kniezanrek: Gedenken an 12. Februar 1934

77. Jahrestag des Aufstands als Mahnung für Demokratie und Freiheit

Wien (OTS/FSG) - "Auch 77 Jahre nach den Ereignissen des 12.

Februar 1934 dürfen wir nicht vergessen, dass Demokratie, Freiheit und Menschenrechte jederzeit verteidigt werden müssen", so Erich Kniezanrek, Sekretär der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten -Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (FSG/GdG-KMSfB) heute, Freitag, 11. Februar 2011.++++

"Damals sind mutige Menschen aufgestanden und haben Freiheit, Demokratie und das Wahlrecht verteidigt", erinnert Kniezanrek an den Aufstand, der sich gegen die drohende Diktatur des Faschismus richtete. "Es ist unsere Pflicht, im Gedenken an die Opfer auch heute aufzustehen, wenn Ängste geschürt, Vorurteile und Feindbilder geschaffen und demokratische Strukturen ausgehöhlt werden", so Kniezanrek.

In diesem Zusammenhang verweist Kniezanrek auch auf die aktuellen Ereignisse in Tunesien oder Ägypten: "Wir müssen die Bevölkerung dieser Staaten unterstützen. Wo es keine Demokratie gibt, sind Rechte von Menschen, ArbeitnehmerInnen, Frauen und Kindern nichts wert, werden die Presse- und Meinungsfreiheit missachtet."

