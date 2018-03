AMS: Tourismusjobs Spitzenreiter der 2010 nachgefragtesten Berufe

Kellner, Gaststättenköche, Kochgehilfen und Stubenmädchen unter den TopTen

Wien (OTS) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im Jahr 2010 einen neuen Rekord erreicht. Im Gesamtjahr 2010 wurden beim Arbeitsmarktservice (AMS) insgesamt 404.733 offene Stellen gemeldet, das waren um 14,3% oder 50.575 mehr als im Vorjahr. Am stärksten von den Unternehmen nachgefragt waren Jobs im Tourismus: Die absolut meisten Stellenzugänge gab es für Kellner/innen (insgesamt 29.610 Stellen, plus 504 oder 1,7 %), gefolgt von Stellen für Reinigungskräfte (insgesamt 19.225, plus 2.382 oder 14,1 %) und Gaststättenköche/innen (insgesamt 19.218, plus 557 oder 3 %). Unter den TopTen der am stärksten nachgefragten Berufe waren im Vorjahr auch Warensortierer/innen, Kochgehilf/inn/en, Verkäufer/innen, Stuben-mädchen/-burschen, Hilfsarbeiter/innen sowie Lagerarbeiter/innen und Kraftfahrer/innen.

Mit dem relativen Zuwachs von plus 92,3 Prozent gegenüber 2009 gehörten die Waren-sortierer/innen (insgesamt 19.165 Jobs) zu den Topaufsteigern des Jahres 2010. "Nimmt man den Bestand der am Monatsende verfügbaren freien Stellen als Basis für das Ranking, so schienen 2010 auch Elektroinstallateurinnen und -installateure, Maurer und Maurerinnen und Rohrinstallateurinnen und - installateure unter den TopTen der 2010 am meisten nachgefragten Berufe auf", erklärte Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich.

