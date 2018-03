Kollross: Nicht am Symptom herumdiskutieren, sondern an der Ursache die Hebel ansetzen!

Im Trennungsfall hilft kein Gesetzestitel, sondern ein verpflichtendes begleitetes Schlichtungssystem zur Klärung strittiger Obsorgefragen!

St. Pölten (OTS) - Der Landesvorsitzende der Kinderfreunde NÖ, Andreas Kollross, kritisiert die aufgeflammte Diskussion zur Obsorge "als am Kern des Problems vorbeigehend": "Das Kernproblem ist der Streit der Eltern im Trennungsfall und nicht die Frage verheiratet oder unverheiratet!"

"Wir diskutieren Gesetzestitel, während wir viele Eltern im Trennungsstreit völlig überfordert allein lassen. So gibt es weder Verpflichtung noch Unterstützung für sich trennende Eltern, um mitzuhelfen, dass sie ihren Trennungskonflikt von der Frage der gemeinsamen elterlichen Verantwortung fern halten. Das in Deutschland überaus erfolgreiche Modell der Cochemer Praxis beweist, dass ein solches verpflichtendes vorgelagertes rasches Schlichtungsverfahren den überwiegenden Teil der strittigen Trennungen lösen hilft und so die Gefahr gebannt ist, dass der Trennungsstreit auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird."

"Diskutieren wir also nicht Gesetzestitel, sondern die in Wirklichkeit meist sehr konkreten Fragen wie Unterhalt, Besuchsrecht, Kindesentzug, Entfremdung und vor allem schnelle Intervention im Trennungsfall. Ein Gesetz kann zu diesen Fragen keine tragbare Einigung zwischen den Eltern verordnen. Eine Einigung müssen Menschen erarbeiten und viele von diesen brauchen dabei professionelle Hilfe, die wir als Gesellschaft im Interesse der Kinder endlich bereitstellten sollten. Die Kinderfreunde NÖ treten deshalb weiterhin für die flächendeckende Einführung der Cochemer Praxis in Österreich und gegen die verpflichtende gemeinsame Obsorge bei Trennung, egal ob Ehe oder Lebenspartnerschaft, an deren Einführung durch die Hintertür die Justizministerin wohl derzeit arbeitet, ein. Denn zur Sanierung der vom EGMR beanstandeten Gesetzeslage, braucht es nicht zwingend die gemeinsame Obsorge", so Kollross weiters.

Zur Detaildiskussion, die momentan gerade am Beispiel der nicht verehelichten Beziehungen geführt wird, stellte Kollross fest:

"Einmal mehr gelingt es nicht, in der Diskussion den Hebel an der Ursache anzusetzen, weshalb sich die Debatte weiter in Symptomen verfängt."

Österreich hat noch immer ein konservatives Familienbild, das alle Antworten und somit auch Rechte aus der Ehe ableitet. Fakt ist jedoch, das immer mehr Menschen ihre Zusammengehörigkeit nicht durch Standesamt und Kirche legitimieren. Daraus entstehen viele Baustellen. Eine davon ist die Obsorge. Wer die Obsorge in der konkreten Frage regeln will, soll nicht Scheindebatten führen, sondern die längst überfällige Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaften in jeder Einzelheit umsetzen, denn der Grund für die aktuelle Debatte liegt im Spannungsfeld der gesetzlichen Ungleichheit von Lebenspartnerschaft und Ehe auf der einen Seite, und Rechte und Pflichten zwischen Eltern auf der anderen Seite, schloss Kollross.

Rückfragen & Kontakt:

Kinderfreunde NÖ, Kastelicgasse 2, 3100 St. Pölten, Tel.: 0664/1426066