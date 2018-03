Von wegen Semesterferien: AktionsGemeinschaft hält Wintertreffen ab

AktionsGemeinschaft diskutiert auf österreichweiter Konferenz aktuelle Bildungsthemen

Wien (OTS) - Mitten in den Semesterferien trifft sich die Aktionsgemeinschaft von 11. bis 13. Februar in Graz zu ihrem jährlichen Wintertreffen. Rund 100 Studierendenvertreter aus ganz Österreich werden drei Tage lang über aktuelle hochschulpolitische Themen diskutieren und die Positionen der größten Studierendenfraktion des Landes mitgestalten. Ein zentrales Thema des Treffens wird die Debatte über ein Zugangsmanagement für überlastete Studienrichtungen sein. "Während andere Studierendenvertreter nicht einmal mehr das Parlament betreten dürfen, arbeiten wir aktiv im Interesse der Studierenden an Lösungen der Universitätsmisere", betont Jan-Philipp Schifko, Bundesobmann der AktionsGemeinschaft, im Vorfeld des größten Treffens von Studierendenvertretern in Österreich.

Trotz der wiederholten Ankündigungen der Wissenschaftsministerin hat sich beim Thema Zugangsmanagement noch immer nichts in Richtung einer akzeptablen Lösung hin entwickelt. Die AktionsGemeinschaft wird daher bei diesem Thema selber aktiv werden und Kriterien für ein sinnvolles Studienplatzmanagement erarbeiten: "Wir lassen uns bei diesem für die Studierenden zentralen Thema nicht mit einem halbherzigen Regierungsbeschluss abspeisen. Nur weil die ÖH offenkundig unfähig ist, bei diesem Thema die Interessen der Studierenden effektiv zu vertreten, werden wir sicher nicht locker lassen und uns für eine Verbesserung der Studienbedingungen in den Massenstudien einsetzen", so Schifko abschließend.

