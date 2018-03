Die meisten Lehrstellensuchenden im Jänner seit 10 Jahren - AK fordert Reform der Lehrstellenförderung

Linz (OTS) - Im Jänner 2011 waren 11.330 oberösterreichische Jugendliche arbeitslos gemeldet oder befanden sich in Schulung. Die Beschäftigungslosigkeit bei Jugendlichen ist zwar rückläufig, aber 701 Jugendliche suchen weiterhin Lehrstellen. Das ist der höchste Jänner-Wert seit zehn Jahren. Die betriebliche Lehrstellenförderung ist offensichtlich zu wenig effizient und schafft kaum Anreize zum Einstellen von mehr Lehrlingen.

Die betriebliche Lehrstellenförderung ist ein Fass ohne Boden: Im Jahr 2009 wurden von den Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammer mehr als 12 Millionen Euro an Bundesmitteln an Betriebe in Oberösterreich ausgeschüttet. 2010 hat sich diese Summe sogar mehr als verdreifacht (plus 219 Prozent). Bei diesem hohen Aufwand an Fördermitteln müssten deutlich mehr Jugendliche eine Chance auf eine Lehrstelle bekommen.

An der Anzahl der begonnen Lehrverhältnisse zeigt sich, dass die Ausbildungsbereitschaft von Betrieben primär von der Konjunktur abhängig ist: So sank die Anzahl der Lehrlinge im 1. Lehrjahr von 8828 im Jahr 2007 auf 7847 im Jahr der Krise (2009) und stieg im letzten Jahr entsprechend der konjunkturellen Erholung wieder leicht auf 8010.

"Einen Großteil der Lehrstellen gäbe es auch ohne Förderungen. Das Geld sollte daher nicht pauschal vergeben, sondern gezielt und strategisch eingesetzt werden", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Laut dem Institut für höhere Studien sind die Lehrstellenförderungen wenig wirksam, da sie nach dem Prinzip der Gießkanne ausgeschüttet werden. Rund 45 Prozent der ausbezahlten Mittel im Rahmen der "Lehrstellenförderung neu" entfallen auf Basisförderungen, die alle Lehrbetriebe beanspruchen können. Die Lehrstellenförderungen werden somit zu einem großen Teil weder nach individuellen Bedürfnissen noch nach betrieblichen oder regionalen Erfordernissen vergeben. Die Folge: Keine Anreize für Betriebe, mehr Lehrlinge einzustellen und ihnen eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu ermöglichen.

Die AK fordert eine umfassende Reform der Lehrstellenförderungen, wobei der Schwerpunkt auf zukunftsträchtige Berufe und Branchen mit einem hohen Lehrstellandrang gelegt werden soll. Die Lehrstellenförderungen sollten die Qualität der Lehrausbildung erhöhen und Anreize bieten, damit lernschwache und benachteiligte Jugendliche vermehrt von Betrieben ausgebildet werden.

