Bezirksmuseum 12: "Skulptraxismus" von Wolfgang Pawlik

Ausstellung "Apokalyptische Visionen" endet am 16.2.

Wien (OTS) - Der freischaffende Künstler Wolfgang Pawlik, auch bekannt als "Pawlix", hat eine Experimentaltechnik entwickelt und dafür die markante Bezeichnung "Skulptraxismus" ersonnen. Das Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) zeigt die modernen Arbeiten des Wieners in einer Sonder-Ausstellung mit dem Titel "Apokalyptische Visionen". Die Schau läuft noch bis Mittwoch, 16. Februar. Das kreative Schaffen von "Pawlix" ist nur mehr am Sonntag, 13. Februar, von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie am Mittwoch, 16. Februar, von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr zu bestaunen. Der Zutritt ist gratis. Ziel des Künstlers ist die "Verquickung von skulpturaler Kunst mit abstraktem Expressionismus". Gemälde des Malers und Designers weisen einen "Objekt-Charakter" auf. Selbstbewusst bezeichnet sich Wolfgang Pawlik als "Grenzgänger zwischen experimenteller Kunst und plakativen Endzeitvisionen". Liebhaber neuzeitlicher Malereien werden an den Pawlikschen Kreationen gewiss Gefallen finden. Auskünfte zu dieser Ausstellung holen Kunstfreunde am besten per E-Mail ein: bezmus12 @ aon.at. Darüber hinaus ist das ehrenamtlich tätige Museumsteam unter der Telefonnummer 817 65 98 (tlw. Anrufbeantworter) zu erreichen.

Allgemeine Informationen:

o Maler und Designer Wolfgang Pawlik ("Pawlix"): www.wpawlik.com o Bezirksmuseum Meidling: www.bezirksmuseum.at

