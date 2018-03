MWC2011: MediaTek kündigt die innovative Plattform MT6573 für Mainstream-Smartphones an

Hsinchu, Taiwan

führendes Unternehmen aus der Halbleiterbranche ohne eigene Produktionsstandorte, das sich auf die Mobilkommunikation und digitale Multimedia-Lösungen spezialisiert, kündigte heute die Verfügbarkeit der MT6573-Plattform für 3G-Mainstream-Smartphones an. MediaTek verlässt sich erneut auf seine bewährten Fähigkeiten bei der praktischen Umsetzung von innovativen, kostengünstigen Lösungen mit erheblichem Funktionsumfang, die den Bedürfnissen seiner Kunden in den Bereichen Unterhaltung, Kommunikation und Information vollauf gerecht werden. Mit der Einführung der MT6573-Plattform soll jetzt die steigende Nachfrage nach Smartphones mit speziellen Funktionen gedeckt werden, um den Ansprüchen von Betreibern auf bereits entwickelten Märkten wie auch von Kunden auf Schwellenmärkten bei geringem Kostenaufwand Rechnung tragen zu können.

Die MT6573-Plattform enthält einen aufwendig integrierten Kern-Chipsatz sowie eine komplette Auswahl an Konnektivitätslösungen und unterstützt dabei die neuesten Versionen des gefragten Betriebssystems Android(TM). Die MT6573-Plattform bietet Quadband-Unterstützung, ein 3G/HSPA-Modem inklusive mobiler Breitband-Anbindung von 7,2 Mbps in der Downlink-Verbindung und 5,76 Mbps in der Uplink-Verbindung sowie EDGE-fähiges Quadband. Das integrierte Verarbeitungssystem speziell für Anwendungen beruht auf einem dedizierten ARM(R)11-Subsystem mit 650 MHz Taktfrequenz für das Betriebssystem Android. Dabei unterstützt es fortschrittliche 3D-Grafik und die Aufnahme und Wiedergabe von Videos in verschiedensten Formaten bis zu FWVGA mit 30 fps. Ausserdem enthält das Gerät eine hochauflösende Kamera mit 8MP-Unterstützung und einen hochmodernen FWVGA-Touchscreen-Bildschirm. Der Chipsatz der Plattform ist mit einer kompletten Auswahl an Konnektivitätslösungen für Bluetooth, WiFi, GPS, FM-Radio und Mobile TV von MediaTek ausgestattet.

Auf dem Kern-Chipsatz des MT6573 sind sowohl Modem als auch Anwendungen, Multimedia-Subsystem und alle notwendigen Stromverwaltungsfunktionen in einem einzigen SOC integriert. Die Kombination mit einem Multi-Band-Sendeempfänger, der verschiedene Betriebsmodi auf Grundlage eines Einzelchips unterstützt, ebnet den Weg für sehr kleine Gehäuseabmessungen, die sich wiederum für kleinere und innovativere industrielle Konzepte und Formfaktoren eignen. Darüber hinaus bietet die integrierte Unterstützung von 3D-Grafik im Hinblick auf Spiele und auch die Benutzeroberfläche völlig neue Möglichkeiten, die zuvor nur auf den hochwertigsten Smartphones verfügbar waren. Schliesslich bietet die Plattform eine hochmoderne Kamera mit zahlreichen Multimedia-Funktionen. Hierzu zählen beispielsweise Gesichtserkennungs- und Smile-Detection-Funktionen, Panorama- und Serienbilder sowie die Aufnahme und Wiedergabe von hochauflösenden Videos. Die Plattform wird als komplette Systemlösung mit wegweisendem Hardware-Konzept und vollständig geprüfter und konformer Softwaresammlung ausgeliefert, die die Effektivität von Konzepten verbessert und die Markteinführungszeiten für Kunden auf dem sich rasant verändernden Smartphone-Markt drastisch verkürzt.

"MediaTek hat sich dem Ziel verschrieben, Verbrauchern auf dem Markt für Mobilgeräte aus aller Welt die fortschrittlichsten mobilen Technologien zu bieten. Heutzutage ist es häufig so, dass die erhebliche Nachfrage nach kostengünstigen Smartphones auf Kosten des Benutzererlebnisses und des Funktionsumfangs gedeckt wird. Wir sind davon überzeugt, dass die neue MT6573-Plattform unseren Kunden die Möglichkeit bietet, der Kundennachfrage nicht einfach nur gerecht zu werden, sondern gleichzeitig ein bislang unerreichtes Leistungsniveau für kostengünstige Smartphones zu garantieren", so Jeffrey Ju, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Smartphone von MediaTek.

Die MT6573-Plattform wird derzeit zur Probe an interessierte Kunden geliefert; die Massenproduktion ist für Mitte 2011 geplant. MediaTek wird die neue MT6573-Plattform für Smartphones auf dem Mobile World Congress in Barcelona ausstellen.

