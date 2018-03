Bettelverbot: "Armut nicht verstecken, sondern überwinden helfen"

Kirchliche Kritik an paktierter Verschärfung des Verbots in der Steiermark

Graz, 10.02.11 (KAP) Ziel muss es sein, "Armut nicht zu verstecken, sondern überwinden zu helfen": Das erklärte der Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari im Blick auf die am Mittwoch paktierte Verschärfung des Bettelverbots in der Steiermark. Unter den Katholiken im Land gebe es unterschiedliche Auffassungen zu einem völligen Bettelverbot: "Ich selbst halte die bisherigen Regelungen für ausreichend", so der Bischof in einer Aussendung der Diözese Graz-Seckau. In einem Brief an die verantwortlichen Politiker hatten bereits am Montag Caritas und Katholische Aktion Steiermark sowie das "Welthaus" der Diözese Graz-Seckau gegen ein solches Verbot Stellung bezogen.

Der öffentliche Diskurs über das Bettelverbot sei ein wichtiger Beitrag zur Steigerung "ethischer Sensibilität in der Zivilgesellschaft wie in der Kirche", erklärte Bischof Kapellari. "Wer als Christ für Bettelverbote eintritt, muss sich aber jedenfalls selbst fragen und von anderen fragen lassen, was er zur Linderung von materieller Not und schon gar zur Linderung von Elend unter Wahrung der Menschenwürde Betroffener beiträgt."

"Entsetzt" zeigte sich auch Hans Putzer, Präsident der Katholischen Aktion Steiermark, nicht nur über die erfolgte Weichenstellung für ein totales Bettelverbot selbst, sondern auch über die Beschleunigung der Beschlussfassung: Denn ursprünglich sollte das Gesetz erst Ende März den Landtag passieren; nun soll es bereits kommenden Dienstag im Landesparlament behandelt werden.

