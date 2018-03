ÖH präsentiert sich mit neuer Homepage

Relaunch von www.oeh.ac.at

Wien (OTS) - Endlich ist es soweit - die Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft hat einen neuen Webauftritt! Die Seite erhielt ein jugendlicheres Design und eine neue Navigationsstruktur, um die Studierenden schneller zu den Inhalten zu führen, die sie lesen wollen. "Das Ziel war es, unsere Homepage für die NutzerInnen einfacher zu gestalten, den Service zu verbessern und via web2.0 direkter mit den Studierenden in Verbindung zu stehen", erklärt das Vorsitzteam der ÖH Bundesvertretung. "Wir freuen uns sehr über unseren neuen Internetauftritt", so die StudierendenvertreterInnen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Pia Kranawetter, Pressesprecherin

Tel.: 0676 888 52 211

pia.kranawetter @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at