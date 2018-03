ConvaTec kündigt Neuzugänge in seiner Führungsriege an

Skillman, New Jersey (ots/PRNewswire) - ConvaTec, ein

weltweit führender Entwickler und Vertreiber von innovativen medizinischen Technologien für die Gesundheitsversorgung im Gemeinde-und Krankenhausbereich, kündigte heute verschiedene Neuzugänge in Führungspositionen des Unternehmens an.

So wurde Nino Pionati zum Präsidenten des neu ausgerichteten Geschäftsbereichs Intercontinental ernannt, der den Asien-Pazifik-Raum, Lateinamerika und Kanada umfasst. Diese Märkte sind für die Wachstumsstrategie des Unternehmens auch weiterhin von besonderer Bedeutung. Er wird zukünftig als Vorstandsmitglied tätig sein und ausserdem als sogenannter Executive Sponsor des Unternehmens für wachstumsfördernde Initiativen auf Schwellenmärkten zuständig sein.

Jorgen Hansen wurde zum Senior Vice President der globalen Marketing- und Geschäftsentwicklungsabteilung ernannt. In dieser Funktion wird Hansen für einen erweiterten Zugang zu wachstumsfördernden Innovationen sowie deren Kommerzialisierung verantwortlich sein. Hansen wird ausserdem als Neuzugang in den Vorstand aufgenommen.

Nach Cheryl Capps Abschied wird Robbie Heginbotham übergangsweise zum Vice President der globalen Fertigung und Wertschöpfungskette ernannt. In dieser Funktion wird er sich hauptsächlich um die Entwicklung von branchenweit führenden Qualitäts- und Serviceprogrammen kümmern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz des globalen Fertigungsprozesses und des dazugehörigen Netzwerkes verbessern. Heginbotham wird auf Interimsbasis in den Vorstand aufgenommen werden.

"Ich bin davon überzeugt, dass diese Veränderungen der Führungsriege dazu beitragen werden, das Wachstum unseres Unternehmens zu fördern und unsere Agilität und Reaktionsfähigkeit auf die sich kontinuierlich verändernden Erfordernisse des Marktes beizubehalten", so David Johnson, der CEO von ConvaTec. "Jede einzelne Führungskraft bringt einen unglaublichen Erfahrungsschatz wie auch umfassende Kenntnisse in seine neue Position."

Informationen zu ConvaTec

ConvaTec ist ein führender Entwickler und Vertreiber von innovativen medizinischen Technologien, mit deren Hilfe die Lebensqualität von Millionen von Menschen aus aller Welt verbessert werden konnte. ConvaTec verfügt über vier wesentliche Geschäftsbereiche - Stomapflege, Wundtherapeutika, Kontinenz und Intensivpflege sowie Infusionsgeräte. Die Produkte des Unternehmens werden von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen in Krankenhäusern wie auch in Gesundheitszentren von Gemeinden eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.convatec.com.

Ansprechpartner Nimisha Savani ConvaTec +1-908-904-2522 nimisha.savani @ convatec.com

