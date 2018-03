Neues Volksblatt: "Pakttreue" (Von Markus Ebert)

Ausgabe vom 8. Februar 2011

Linz (OTS) - Ein SPÖ-Funktionär hat unlängst den Schwenk seiner Partei in Sachen Wehrpflicht so gerechtfertigt: Die von der ÖVP gewünschte Transparenzdatenbank sei auch nicht im Regierungsübereinkommen festgeschrieben gewesen und dennoch sei sie gekommen.

Dass zwischen der Einführung eines neuen Instruments und der Abkehr von etwas vertraglich Fixiertem ein Unterschied besteht, sollte auch in der SPÖ bekannt sein. Freilich: Sieht man sich den Umgang von Faymann & Co. mit Vereinbarungen an, dann stellt sich schon die Frage, ob man in der SPÖ das Wort Pakttreue überhaupt buchstabieren kann. Wenn etwa jüngst Genossen aus OÖ verlangen, dass Änderungen beim Alleinverdienerabsetzbetrag für Pensionisten oder bei der Familienbeihilfe zurückgenommen werden müssen, dann stellt sich die Frage, warum die SPÖ gemeinsam mit der ÖVP ein Budget im Nationalrat beschlossen hat. Es ist dieses Rütteln an Vereinbarungen oder Beschlüssen, das immer wieder Zweifel aufkommen lassen, ob die SPÖ ein ehrlicher Partner in dieser Koalition ist. Dass man der ÖVP dafür, dass sie an etwas Paktiertem festhält, den Schwarzen Peter zuschiebt (und von bestimmten Medien zuschreiben lässt), rückt die SPÖ in ein zweifelhaftes Licht.

