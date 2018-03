Die Steine des ewigen Anstoßes Von Irene Heisz

Der Umgang mit Überbleibseln aus dunkler Zeit zeugt auf Südtiroler und italienischer Seite von Hilflosigkeit.

Italiens Kulturminister Sandro Bondi hat

zugesagt, die seit gut einem Jahr laufende Renovierung des faschistischen Siegesdenkmals in Bozen auf Eis zu legen; dafür haben sich die beiden SVP-Abgeordneten im römischen Parlament bei einem Misstrauensantrag gegen Bondi der Stimmen enthalten. Diese Art des politischen Kuhhandels steht symptomatisch für den insgesamt hilflosen und inkonsequenten Umgang mit den langlebigen Überbleibseln einer dunklen und schmerzlichen Vergangenheit.

Die wieder aufgeflammte Debatte verläuft entlang der bekannten Bruchlinien: Soll man das Siegesdenkmal und ähnliche Machwerke schleifen und darauf hoffen, dass mit den Trümmern irgendwann auch die beiderseitigen Ressentiments erodieren, zerbröseln - dass buchstäblich und im übertragenen Sinn Gras über die Sache wächst? Dass das Siegesdenkmal immer noch steht, nützt niemandem, außer den radikalen Kräften auf beiden Seiten: den einen, die mit Kranzniederlegungen, Pomp und Gloria regelmäßig den Stachel der Provokation gegenüber Südtirol ausfahren; und den anderen, die an dieser Provokation erst ihr nicht minder vorgestriges, rückwärts gewandtes Profil entwickeln und schärfen.

Die Gegenposition beziehen 41 Historikerinnen und Historiker aus Tirol, Südtirol und anderen Weltgegenden. Sie fordern in einem offenen Brief, die belasteten Denkmäler mögen "endlich radikal und wirkungsvoll historisiert werden", indem man sie eben gerade nicht entfernt, sondern durch Informationen vor Ort zu Mitteln aufklärerischer Geschichtsvermittlung umfunktioniert. Dieser Vorschlag ist zweifellos radikal; an seine Wirksamkeit zu glauben, setzt ein radikal positivistisches Weltbild voraus.

Beide Ansätze sind mit plausiblen Argumenten zu vertreten. Wenig tragfähig ist hingegen die momentane Basis für weitere Verhandlungen:

Das Piffrader-Fries vom Denkmal zu entfernen und woanders auszustellen, löst kein Problem, sondern verlagert es nur.

