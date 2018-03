Auf der Suche nach dem "Schatz im Eis" - Entdeckungsreise für kleine Pisten-Abenteurer

SkiWelt: Schatzsuche auf der Piste - Mit Abenteuern Freude am Skifahren wecken

Söll (TP/OTS) - Eine packende Entdeckungsreise für kleine Pisten-Abenteurer - das ist die Suche nach dem "Schatz im Eis", mit dem das KinderKaiserland(R) in Scheffau in der Tiroler SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental wieder einmal Neuland beschreitet. Eine spannende Entdeckungsfahrt, bei der die Ski-Knirpse nicht nur spielerisch die Pisten der SkiWelt erkunden, sondern auch eine echte Schatzkiste mit funkelnden Swarovski-Steinen entdecken können...

Die Skilehrer sind die Anführer der kleinen Schatzsucher, die sich einmal pro Skikurs-Woche auf ihre abenteuerliche Reise in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental machen. Gemeinsam wird mit Hilfe einer Schatzkarte die richtige Route ausgekundschaftet, von Hinweis zu Hinweis geht es Lift für Lift, Abfahrt für Abfahrt in Richtung Brixen im Thale, wo im sagenhaften Reich des Eises, dem ALPENIGLU(R)-Dorf Hochbrixen, das ersehnte Ziel wartet: der Schatz im Eis! Aber noch müssen die kleinen Abenteurer das letzte Rätsel lösen, um den kostbaren Schatz zu entdecken.

Ein Glitzerstein aus der Schatzkiste ziert den Helm

Gut in einer Eisgrotte versteckt wartet eine Schatzkiste, randvoll mit glitzernden Swarovski-Steinen gefüllt. Jeder kleine Abenteurer darf sich seinen ganz persönlichen Stein aus dem Schatz aussuchen und bekommt als Belohnung für die erfolgreiche Suche diesen Glitzerstein auf den Helm geklebt.

Und noch eine zweite Überraschung wartet im ALPENIGLU(R)-Dorf auf die Kinder: Der eisige Briefkasten der Wünsche: Jedes Kind darf einen geheimen Wunsch aufschreiben und in einem verschlossenen Kuvert in den Briefkasten werfen - und im nächsten Jahr wird der eisige Schrank geleert und nachgeschaut, ob der Wunsch auch in Erfüllung gegangen ist... Nach einer Besichtigung der Schneeiglus und der Eisfiguren im ALPENIGLU(R)-Dorf der SkiWelt geht es dann voller Stolz wieder zurück nach Scheffau, schließlich müssen Mama und Papa alles über die spannenden Abenteuer erfahren und natürlich den Glitzerstein am Helm bewundern.

Das KinderKaiserland(R) sorgt mit dem "Schatz im Eis" für einen weiteren erfrischenden Impuls in der Kinder-Skiausbildung. Kaiserland-Leiter Gerhard Told: "Kinder sollen im Winterurlaub nicht nur Freude an der Bewegung in der frischen Luft haben, sondern spielerisch den Schnee und die Berge entdecken. Wir wollen, dass die Kinder Freude am Skifahren haben, mit Freunden gemeinsam Abenteuer erleben und am nächsten Tag mit strahlenden Augen wiederkommen."

