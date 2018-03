"KURIER"-Kommentar von Christian Böhmer: Lehrreiches aus Lienz

Warum eine Regionalwahl in Osttirol auch bundesweit Relevanz haben kann.

Wien (OTS) - Lienz in Osttirol hat ein neues Stadtoberhaupt, und unter normalen Umständen muss das den Rest der Republik nicht weiter interessieren - die 12.000 Lienzer werden schon wissen, wer die Stadt führen soll.

Die Wahl am Sonntag war freilich alles andere als "normal" und verdient aus mehreren Gründen Beachtung.

Zunächst zeigt Lienz: Die Zeit der parteipolitischen Erbpachten ist vorbei. Wer hätte vor 20 Jahren ernsthaft behauptet, in einem konservativen Kernland könne eine SPÖ-Kandidatin Bürgermeisterin werden?

Dann zeigt Lienz: Die Menschen entscheiden sich bei Wahlen vorzugsweise für Personen, nicht für Parteien - und sie verstehen zu differenzieren. Wie sonst ist zu erklären, dass es die Lienzer im Gemeinderat bei einer konservativen Mehrheit belassen, während sie als Frontfrau, sprich Bürgermeisterin, eine als leutselig geltende Kandidatin auserwählt haben?

Und schließlich zeigt Lienz: Es gibt sie noch, die politische Rücktrittskultur. Denn als der abgewählte Bürgermeister gefragt wurde, welche Konsequenzen er nun ziehe, meinte dieser ganz selbstverständlich: Die Politik sei für ihn passé, er wolle nicht aus der "dritten Reihe umadumg'scheiteln". Erfrischend, oder?

