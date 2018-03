"KURIER"-Kommentar von Ricardo Peyerl: Besenrein ist überholt

Das Höchstgericht greift ins Eigentumsrecht ein, um mehr Klarheit zu schaffen.

Wien (OTS) - Der Oberste Gerichtshof hat ein folgenschweres Urteil im Mietrecht gefällt (siehe Chronikteil). Ab sofort dürfen Mieter Haustiere jeglicher Größe halten, müssen bei ihrem Auszug das Wort "besenrein" nicht mehr kennen und dürfen gesprungene Fliesen hinterlassen. Auf den ersten Blick könnte man annehmen, das Höchstgericht habe für die Mieter unbedingt eine Lanze brechen und die Vermieter enteignen wollen.

In Wahrheit hat der OGH nur für etwas entschieden, das die Gerichte in komplizierten Urteilen oft selbst nicht beherzigen: für Klarheit und Verständlichkeit. Wenn der Hausherr in seinen Wohnungen keine Haustiere haben will, weil sie bellen oder stinken, dann muss er das aussprechen und das Tier beim Namen nennen. Gegen Goldfische kann er nämlich nichts einwenden.

Und wenn er möchte, dass der Mieter bestimmte Erhaltungsarbeiten in der Wohnung durchführt, dann muss er auch diese aufzählen. Denn die übliche Abnützung - gesprungene Fliesen oder zerkratzte Parkettböden - kann er dem Mieter nicht anlasten.

Gefordert ist jetzt der Gesetzgeber. Ein neues Mietrecht muss konkret auflisten, wofür der Vermieter und wofür der Mieter zuständig ist. Hoffentlich spricht dieses Gesetz dann Klartext.

