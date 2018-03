FPÖ: Podgorschek: ÖVP fällt bei Wehrpflicht-Diskussion um!

ÖVP-Vorschlag unsinnig und verantwortungslos

Wien (OTS) - "Eine Verkürzung der Wehrpflicht ist schlichtweg völliger Unsinn und zeigt, dass man sich hier keine wirklichen Gedanken macht", so NAbg. KommRat Elmar Podgorschek, Mitglied des Landesverteidigungsausschusses und Landesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Oberösterreich, in einer ersten Reaktion. In fünf Monaten könne einem jungen Soldaten einfach zu wenig beigebracht werden, eine solche Verkürzung des Wehrdienstes brächte keine Ersparnis, aber dafür eine deutliche Verschlechterung für das Bundesheer.

Ursprünglich folgte die ÖVP der freiheitlichen Forderung, erst nach der Erstellung einer neuen Sicherheitsdoktrin über eine Neuorganisation des Bundesheeres nachzudenken. "Es ist vollkommen logisch, dass zuerst die zukünftigen Einsatzaufgaben definiert werden müssen, nach deren Vorgaben das Bundesheer dann organisiert werden soll", hält Podgorschek fest. Die ÖVP agiere rein populistisch, weist Podgorschek auf die Dimension der möglichen Verkürzung der Wehrpflicht hin. Besonders die zu mangelhafte Ausbildung würde Rekruten und dem Staat nicht dienen, der sogenannte "Österreich-Dienst" sei nicht durchdacht.

"Offenbar beschränkt sich die Wehrpolitik der Bundesregierung auf die Ausführung der Weisungen von Landeshauptleuten. Es ist völlig verantwortungslos, wie die Bundesregierung in der österreichischen Sicherheitspolitik agiert", stellt Podgorschek abschließend fest.

